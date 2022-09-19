После приезда главы МЧС курганские власти решили начать кормить пожарных

Курганских спасателей на дежурстве и при аварийных работах обеспечат питанием

Курганских спасателей обеспечат едой и питьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После приезда главы МЧС России Александра Куренкова власти Курганской области приняли решение обеспечить питанием спасателей. Постановление, которое подписал глава региона Вадим Шумков, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Министр посетил Курган с рабочим визитом 1 сентября.

«Утвердить порядок обеспечения питанием спасателей государственного казенного учреждения „Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области“. <…> Определяет условия обеспечения питанием при несении дежурства или участии в аварийно-спасательных и других неотложных работах на территории региона», — говорится в опубликованном документе. На питание могут рассчитывать спасатели, водитель, начальники поисково-спасательной службы, заместитель начальника, которые прошли аттестацию.

В меню входят: белый и ржаной хлеб, макароны, крупы картофель, свежие овощи и другие продукты. На одного человека в сутки также приходятся сухофрукты, соки, кофе, масло. В документе указано, что если нет возможности обеспечить спасателей водой из стационарных сетей, или она не соответствует санитарным нормам, то выдается 1500 миллилитров бутилированной воды.

Ранее URA.RU писало, что Куренков приезжал в Курган 1 сентября. Глава МЧС России наградил спасателей, проявивших себя в борьбе с весенними пожарами. Кроме этого, губернатор Вадим Шумков представил Куренкову план борьбы с пожарами в регионе. В мае сообщалось, что архангельские десантники, прибывшие тушить пожары в Курганской области, застряли без воды на окраине леса села Введенское. Вместо подачи питья и транспорта им организовали концерт с баяном. Тогда в пресс-службе правительства заявляли, что парашютисты были полностью обеспечены питанием и водой. Сами спасатели отмечали, что они накормлены, обеспечены пайками.