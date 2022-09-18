18 сентября 2022
17 сентября 2022

Борис Хохряков раскрыл планы на осеннюю сессию думы ХМАО

В думе ХМАО готовятся к открытию нового политического сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, дума хмао
На осенней сессии депутаты рассмотрят более 40 вопросов Фото:

На первом заседании думы ХМАО после летних каникул окружным депутатам предстоит принять законы о поддержке семей с детьми и посчитать собранные налоговиками деньги. Ближайшее заседание состоится 29 сентября. О планах на первую думскую сессию URA.RU рассказал спикер окружного парламента Борис Хохряков.

«Сейчас идет подготовка к очередному заседанию Думы Югры. В повестке более 40 вопросов. Рассмотрим законопроекты о стратегическом планировании в Югре, бесплатной юридической помощи, несколько законопроектов о мерах социальной поддержки семей с детьми, рассмотрим исполнение бюджета за первое полугодие 2022 года, рассмотрим кандидатуры мировых судей, наградим заслуженных жителей. Заслушаем доклад о деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Югре о сборе налогов в бюджет округа за 2021 год и 8 месяцев 2022 года», — сообщил Хохряков.

Также депутаты распланируют, куда направить деньги депутатского фонда из бюджета округа (116 млн. рублей). Например, на благоустройство. Кроме того, они проконтролируют исполнение ряда законов автономного округа в 2021 году.

Ранее URA.RU сообщало, что политическая элита ХМАО ждет решения Госдумы об итоговом варианте реформы местного самоуправления, который может упразднить институт местных дум и советов депутатов. Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин во время заседания координационного совета уточнил, что законопроект о реформе местного самоуправления в Госдуме пока был рассмотрен лишь в первом чтении.

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На первом заседании думы ХМАО после летних каникул окружным депутатам предстоит принять законы о поддержке семей с детьми и посчитать собранные налоговиками деньги. Ближайшее заседание состоится 29 сентября. О планах на первую думскую сессию URA.RU рассказал спикер окружного парламента Борис Хохряков. «Сейчас идет подготовка к очередному заседанию Думы Югры. В повестке более 40 вопросов. Рассмотрим законопроекты о стратегическом планировании в Югре, бесплатной юридической помощи, несколько законопроектов о мерах социальной поддержки семей с детьми, рассмотрим исполнение бюджета за первое полугодие 2022 года, рассмотрим кандидатуры мировых судей, наградим заслуженных жителей. Заслушаем доклад о деятельности Управления Федеральной налоговой службы по Югре о сборе налогов в бюджет округа за 2021 год и 8 месяцев 2022 года», — сообщил Хохряков. Также депутаты распланируют, куда направить деньги депутатского фонда из бюджета округа (116 млн. рублей). Например, на благоустройство. Кроме того, они проконтролируют исполнение ряда законов автономного округа в 2021 году. Ранее URA.RU сообщало, что политическая элита ХМАО ждет решения Госдумы об итоговом варианте реформы местного самоуправления, который может упразднить институт местных дум и советов депутатов. Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин во время заседания координационного совета уточнил, что законопроект о реформе местного самоуправления в Госдуме пока был рассмотрен лишь в первом чтении.
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