Граффити на домах появились в рамках преображения гостевого маршрута (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске закрасили боковые фасады нескольких домов декоративными росписями. Об этом рассказали жители города в соцсетях. Обновление внешнего вида этих зданий проходит в рамках преображения гостевого маршрута для туристов.

«Вид из окна 10 микрорайона, дом 47. Нас ожидает еще один новый арт», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Томилова, пост которой опубликован в группе «Типичный Тобольск». Она добавила видео, на котором запечатлен процесс создания росписи дома. Также в паблике появилась другая публикация, где засняли работу над фасадом дома в микрорайоне 7а.

Гостевой маршрут создан для туристического следования посетителей Тобольска и участников культурных, спортивных и других мероприятий. Дома, видео с которыми были выложены в соцсети, находятся в зоне этого проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что от Тюмени до Тобольска и села Вагай пройдет новый туристический маршрут «Тропа Стеллера». Он предполагает квесты на природе по следам открытий Второй Великой Северной экспедиции Беринга.