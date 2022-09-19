В Тобольске закрасили боковые фасады нескольких домов декоративными росписями. Об этом рассказали жители города в соцсетях. Обновление внешнего вида этих зданий проходит в рамках преображения гостевого маршрута для туристов.
«Вид из окна 10 микрорайона, дом 47. Нас ожидает еще один новый арт», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Томилова, пост которой опубликован в группе «Типичный Тобольск». Она добавила видео, на котором запечатлен процесс создания росписи дома. Также в паблике появилась другая публикация, где засняли работу над фасадом дома в микрорайоне 7а.
Гостевой маршрут создан для туристического следования посетителей Тобольска и участников культурных, спортивных и других мероприятий. Дома, видео с которыми были выложены в соцсети, находятся в зоне этого проекта.
Ранее URA.RU сообщало, что от Тюмени до Тобольска и села Вагай пройдет новый туристический маршрут «Тропа Стеллера». Он предполагает квесты на природе по следам открытий Второй Великой Северной экспедиции Беринга.
Вид из окна в 10 микрорайоне
Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В Тобольске закрасили боковые фасады нескольких домов декоративными росписями. Об этом рассказали жители города в соцсетях. Обновление внешнего вида этих зданий проходит в рамках преображения гостевого маршрута для туристов. «Вид из окна 10 микрорайона, дом 47. Нас ожидает еще один новый арт», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Томилова, пост которой опубликован в группе «Типичный Тобольск». Она добавила видео, на котором запечатлен процесс создания росписи дома. Также в паблике появилась другая публикация, где засняли работу над фасадом дома в микрорайоне 7а. Гостевой маршрут создан для туристического следования посетителей Тобольска и участников культурных, спортивных и других мероприятий. Дома, видео с которыми были выложены в соцсети, находятся в зоне этого проекта. Ранее URA.RU сообщало, что от Тюмени до Тобольска и села Вагай пройдет новый туристический маршрут «Тропа Стеллера». Он предполагает квесты на природе по следам открытий Второй Великой Северной экспедиции Беринга.