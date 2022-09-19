19 сентября 2022
18 сентября 2022

Для гостей Тобольска дома в городе закрасили муралами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити про волонтеров. Екатеринбург, граффити
Граффити на домах появились в рамках преображения гостевого маршрута (архивное фото) Фото:

В Тобольске закрасили боковые фасады нескольких домов декоративными росписями. Об этом рассказали жители города в соцсетях. Обновление внешнего вида этих зданий проходит в рамках преображения гостевого маршрута для туристов.

«Вид из окна 10 микрорайона, дом 47. Нас ожидает еще один новый арт», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Томилова, пост которой опубликован в группе «Типичный Тобольск». Она добавила видео, на котором запечатлен процесс создания росписи дома. Также в паблике появилась другая публикация, где засняли работу над фасадом дома в микрорайоне 7а.

Гостевой маршрут создан для туристического следования посетителей Тобольска и участников культурных, спортивных и других мероприятий. Дома, видео с которыми были выложены в соцсети, находятся в зоне этого проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что от Тюмени до Тобольска и села Вагай пройдет новый туристический маршрут «Тропа Стеллера». Он предполагает квесты на природе по следам открытий Второй Великой Северной экспедиции Беринга.

Вид из окна в 10 микрорайоне
Фото:

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В Тобольске закрасили боковые фасады нескольких домов декоративными росписями. Об этом рассказали жители города в соцсетях. Обновление внешнего вида этих зданий проходит в рамках преображения гостевого маршрута для туристов. «Вид из окна 10 микрорайона, дом 47. Нас ожидает еще один новый арт», — пишет пользователь соцсети «ВКонтакте» Ирина Томилова, пост которой опубликован в группе «Типичный Тобольск». Она добавила видео, на котором запечатлен процесс создания росписи дома. Также в паблике появилась другая публикация, где засняли работу над фасадом дома в микрорайоне 7а. Гостевой маршрут создан для туристического следования посетителей Тобольска и участников культурных, спортивных и других мероприятий. Дома, видео с которыми были выложены в соцсети, находятся в зоне этого проекта. Ранее URA.RU сообщало, что от Тюмени до Тобольска и села Вагай пройдет новый туристический маршрут «Тропа Стеллера». Он предполагает квесты на природе по следам открытий Второй Великой Северной экспедиции Беринга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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