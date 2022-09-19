19 сентября 2022
18 сентября 2022

Мэр из ЯНАО торопит подрядчиков

Мэр Лабытнанги Марина Трескова торопит подрядчиков с работами по благоустройству
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, школьный двор, детская площадка, каникулы, школа
Мэр отметила, что в первую очередь выполняется асфальтирование и монтаж освещения, далее — установка лавочек и урн (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в этом году обновятся 15 территорий.

«Завершены работы в шести дворах по ул. Дзержинского, Гагарина, Л. Гиршгорна. Техника зашла во дворы ул. Южная, Магистральная, пер. Космонавтов. Торопим подрядчика, вопрос окончания работ держу на особом контроле», — сообщила Трескова.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок.

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В Лабытнанги (ЯНАО) продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в этом году обновятся 15 территорий. «Завершены работы в шести дворах по ул. Дзержинского, Гагарина, Л. Гиршгорна. Техника зашла во дворы ул. Южная, Магистральная, пер. Космонавтов. Торопим подрядчика, вопрос окончания работ держу на особом контроле», — сообщила Трескова. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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