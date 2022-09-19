Мэр из ЯНАО торопит подрядчиков

Мэр Лабытнанги Марина Трескова торопит подрядчиков с работами по благоустройству

20 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Мэр отметила, что в первую очередь выполняется асфальтирование и монтаж освещения, далее — установка лавочек и урн (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в этом году обновятся 15 территорий. «Завершены работы в шести дворах по ул. Дзержинского, Гагарина, Л. Гиршгорна. Техника зашла во дворы ул. Южная, Магистральная, пер. Космонавтов. Торопим подрядчика, вопрос окончания работ держу на особом контроле», — сообщила Трескова. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок.

В Лабытнанги (ЯНАО) продолжаются работы по благоустройству. Как сообщает глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в этом году обновятся 15 территорий. «Завершены работы в шести дворах по ул. Дзержинского, Гагарина, Л. Гиршгорна. Техника зашла во дворы ул. Южная, Магистральная, пер. Космонавтов. Торопим подрядчика, вопрос окончания работ держу на особом контроле», — сообщила Трескова. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок.