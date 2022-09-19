Власти Екатеринбурга не могут гарантировать безопасность детей в школах

Для защиты от террористов школам Екатеринбурга не хватает миллиарда рублей

20 сентября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

В бюджете нет денег, чтобы обеспечить контртеррористическую безопасность школ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге не могут обеспечить безопасность детей в школах. В муниципальном бюджете нет денег на эти цели. Речь идет о контртеррористической безопасности. С таким заявлением выступил глава департамента образования Константин Шевченко на заседании Екатеринбургской городской Думы. «Выполнить все требования законодательства по обеспечению контртеррористической безопасности школ города сегодня практически невозможно. На эти цели требуется порядка 1 млрд рублей, которых в муниципальном бюджете нет. Чтобы выполнить все требования, нужна федеральная или региональная программы. Как это было с решением вопросов по пожаробезопасности», — отметил Шевченко. Глава департамента образования города отметил, что все первоочередные задачи по обеспечению безопасности выполняются. Ранее агентство писало, что в День знаний 1 сентября школьников Свердловской области будут охранять более четырех тысяч полицейских и бойцов Росгвардии, чтобы обеспечить безопасность детей.

В Екатеринбурге не могут обеспечить безопасность детей в школах. В муниципальном бюджете нет денег на эти цели. Речь идет о контртеррористической безопасности. С таким заявлением выступил глава департамента образования Константин Шевченко на заседании Екатеринбургской городской Думы. «Выполнить все требования законодательства по обеспечению контртеррористической безопасности школ города сегодня практически невозможно. На эти цели требуется порядка 1 млрд рублей, которых в муниципальном бюджете нет. Чтобы выполнить все требования, нужна федеральная или региональная программы. Как это было с решением вопросов по пожаробезопасности», — отметил Шевченко. Глава департамента образования города отметил, что все первоочередные задачи по обеспечению безопасности выполняются. Ранее агентство писало, что в День знаний 1 сентября школьников Свердловской области будут охранять более четырех тысяч полицейских и бойцов Росгвардии, чтобы обеспечить безопасность детей.