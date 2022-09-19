19 сентября 2022

Пермякам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

Аэрофлот, Победа и Уральские авиалинии продают билеты из Перми в Сочи за три тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, яхты
Такие низкие цены предлагают три авиакомпании Фото:

Пермяки, желающие продлить лето, смогут улететь в Сочи до конца сентября по дешевым авиабилетам — за три тысячи рублей на человека.

«В некоторые даты можно приобрести билет и дешевле — за 2800 рублей. С 1 октября цены уже повышаются, и билеты стоят уже в пределах 5000-8000 тысяч на человека в одну сторону», — рассказал корреспондент URA.RU, мониторя цены на сайтах авиаперевозчиков и агрегаторов.

По таким ценам можно приобрести билеты у трех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Мониторить появление выгодных билетов удобно на сервисе aviasales.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко выросли цены на авиаперелеты. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%.

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Пермяки, желающие продлить лето, смогут улететь в Сочи до конца сентября по дешевым авиабилетам — за три тысячи рублей на человека. «В некоторые даты можно приобрести билет и дешевле — за 2800 рублей. С 1 октября цены уже повышаются, и билеты стоят уже в пределах 5000-8000 тысяч на человека в одну сторону», — рассказал корреспондент URA.RU, мониторя цены на сайтах авиаперевозчиков и агрегаторов. По таким ценам можно приобрести билеты у трех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Мониторить появление выгодных билетов удобно на сервисе aviasales. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко выросли цены на авиаперелеты. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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