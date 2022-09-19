Пермякам предлагают улететь в Сочи за три тысячи рублей

Аэрофлот, Победа и Уральские авиалинии продают билеты из Перми в Сочи за три тысячи рублей

20 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Такие низкие цены предлагают три авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки, желающие продлить лето, смогут улететь в Сочи до конца сентября по дешевым авиабилетам — за три тысячи рублей на человека. «В некоторые даты можно приобрести билет и дешевле — за 2800 рублей. С 1 октября цены уже повышаются, и билеты стоят уже в пределах 5000-8000 тысяч на человека в одну сторону», — рассказал корреспондент URA.RU, мониторя цены на сайтах авиаперевозчиков и агрегаторов. По таким ценам можно приобрести билеты у трех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Мониторить появление выгодных билетов удобно на сервисе aviasales. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко выросли цены на авиаперелеты. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%.

Пермяки, желающие продлить лето, смогут улететь в Сочи до конца сентября по дешевым авиабилетам — за три тысячи рублей на человека. «В некоторые даты можно приобрести билет и дешевле — за 2800 рублей. С 1 октября цены уже повышаются, и билеты стоят уже в пределах 5000-8000 тысяч на человека в одну сторону», — рассказал корреспондент URA.RU, мониторя цены на сайтах авиаперевозчиков и агрегаторов. По таким ценам можно приобрести билеты у трех авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа». Мониторить появление выгодных билетов удобно на сервисе aviasales. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае резко выросли цены на авиаперелеты. Общий годовой рост цен в крае за июль составил 16,37%.