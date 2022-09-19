В Тюмени дети на самокате провоцировали водителей на дороге. Видео

В Тюмени подростки на самокате выехали на оживленную дорогу и мешали проезду машин

20 сентября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Дети на электросамокате выехали на оживленную дорогу и мешали проезду машин Фото: Размик Закарян © URA.RU Двое подростков выехали на самокате на кольцевую дорогу улиц Мельникайте и Широтной, где из-за своей манеры вождения устроили аварийную ситуацию. Об этом в своих социальных сетях рассказала жительница города Екатерина Сафронова. «В Тюмени на кольце Мельникайте и Широтой на электросамокате разъезжали два подростка. Свернув на Чаплина, они продолжали двигаться по проезжей части и, проигнорировав сигналы нескольких водителей, устроили серьезную аварийную ситуацию. Предложение остановиться по-хорошему проигнорировали», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Сафронова. К посту девушка приложила видео. На нем двое детей на самокате вихляют по дороге с интенсивным движением. По словам тюменки, она собирается найти несовершеннолетних водителей и их родителей: обратиться в пункт проката самокатов, а затем — в правоохранительные органы. Девушка также призвала тех, кто узнал детей на видео, сообщить ей информацию о них. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Двое подростков выехали на самокате на кольцевую дорогу улиц Мельникайте и Широтной, где из-за своей манеры вождения устроили аварийную ситуацию. Об этом в своих социальных сетях рассказала жительница города Екатерина Сафронова. «В Тюмени на кольце Мельникайте и Широтой на электросамокате разъезжали два подростка. Свернув на Чаплина, они продолжали двигаться по проезжей части и, проигнорировав сигналы нескольких водителей, устроили серьезную аварийную ситуацию. Предложение остановиться по-хорошему проигнорировали», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Сафронова. К посту девушка приложила видео. На нем двое детей на самокате вихляют по дороге с интенсивным движением. По словам тюменки, она собирается найти несовершеннолетних водителей и их родителей: обратиться в пункт проката самокатов, а затем — в правоохранительные органы. Девушка также призвала тех, кто узнал детей на видео, сообщить ей информацию о них. URA.RU направило запрос в УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.