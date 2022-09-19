Курганского охранника из структуры Росгвардии оштрафовали за стрельбу в человека

Курганского охранника структуры Росгвардии оштрафовали за стрельбу в человека

Охранник из структуры Росгвардии в Курганской области незаконно стрелял в человека и был оштрафован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевском районе (Курганская область) сотрудник ФГУП «Охрана», входящей в структуру Росгвардии РФ, незаконно применил травматическое оружие при задержании человека на охраняемом озере, за что был оштрафован. Информацию разместили на сайте муниципального округа.

«В отношении сотрудника ФГУП „Охрана“ Росгвардии возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 20.12 КоАП РФ — нарушение правил использования оружия, которое рассмотрено мировым судьей судебного участка № 44 судебного района г. Кургана, назначено наказание в виде штрафа», — сообщили сотрудники районной прокуратуры. Размер штрафа охраннику составил 1500 руб.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года на озере Суерское. Охранник на вверенном ему объекте заметил незнакомца, которого принял за рыбака. Вместо того, чтобы постараться задержать нарушителя, он «сразу произвел два выстрела по предполагаемому правонарушителю из личного травматического оружия, <…> которое разрешается использовать исключительно для целей самообороны, тем самым нарушив требования закона».

Житель Курганской области, в которого были произведены выстрелы, получил легкий вред здоровью. В отношении охранника возбудили дело об административном нарушении, которое в итоге закончилось наказанием в виде штраф.

Редакция URA.RU сделала запрос в курганское управление Росгвардии с просьбой прокомментировать инцидент с сотрудником дочерней структуры. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник курганского ОМОН предстал перед судом за совершение ДТП, в котором погиб ребенок. На повторном рассмотрении дела отстраненный от службы омоновец вины в происшествии не признал.