Из-за реформ во власти ЯНАО страдают уборщицы

Уборщиц при трудоустройстве предупреждают о странной системе работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Устраивающимся на совместительство сотрудникам в техническое объединение управделами правительства ЯНАО ставят странные условия труда: за три часа работы требуют выполнять тот же объем, что и за полный рабочий день, а зарплата меньше. Происходит это якобы из-за увеличения подконтрольных учреждений в ведомстве. Об этом URA.RU сообщил собеседник, попавший в такую ситуацию.

«Мне объяснили, если я хочу работать по совместительству, то за три часа работу мне необходимо будет выполнить полный объем работы, как за семь часов. Однако зарплату платить будут только за отработанное время, а не за объем, потому что там не понимают, как распределять оставшийся объем работы, если человек его будет выполнять только частично. У них сейчас под управление переходя помещения департамента, увеличивается объем уборки», — сообщает собеседник.

Однако в управлении делами правительства URA.RU сообщили, что это не так. «Для работников, работающих по внешнему совместительству, в соответствии с ТК рабочее время устанавливается в объеме трех часов. При этом за три часа работы работнику устанавливается меньше операций, чем работнику, работающему полный рабочий день на таких же площадях», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что управделами правительства добавляют полномочия. Контроль по материально-техническому обеспечению департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО переходит в ведомство.