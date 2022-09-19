В Челябинской области на борту карьера нашли человеческие черепа

Личности обладателей костей установит экспертиза
В Коркинском районе (Челябинская область) на борту местного угольного разреза обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка. Фактически это борт разреза „Коркинский“. Личности людей, которым принадлежали кости, пока не установлены», — рассказал источник.
В пресс-службу СУ СКР по области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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