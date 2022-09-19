В Челябинской области на борту карьера нашли человеческие черепа

20 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Личности обладателей костей установит экспертиза Фото: Анна Майорова © URA.RU В Коркинском районе (Челябинская область) на борту местного угольного разреза обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка. Фактически это борт разреза „Коркинский“. Личности людей, которым принадлежали кости, пока не установлены», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Коркинском районе (Челябинская область) на борту местного угольного разреза обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка. Фактически это борт разреза „Коркинский“. Личности людей, которым принадлежали кости, пока не установлены», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.