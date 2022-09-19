19 сентября 2022

В Челябинской области на борту карьера нашли человеческие черепа

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице
Личности обладателей костей установит экспертиза Фото:

В Коркинском районе (Челябинская область) на борту местного угольного разреза обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка. Фактически это борт разреза „Коркинский“. Личности людей, которым принадлежали кости, пока не установлены», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

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В Коркинском районе (Челябинская область) на борту местного угольного разреза обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка. Фактически это борт разреза „Коркинский“. Личности людей, которым принадлежали кости, пока не установлены», — рассказал источник. В пресс-службу СУ СКР по области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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