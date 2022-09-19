Директор компании «Данцер ТВ» из Нижневартовска украла миллион и потратила его на шубу

Женщина призналась полиции, что потратила миллион на покупку шуб Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) экс-директор компании призналась в краже 1 миллиона рублей из кассы предприятия. Деньги женщина потратила на шубу и другие меха. Об этом журналисту URA.RU сообщила руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«По версии следствия, в период с августа 2017 года по апрель 2019 года женщина 1990 года рождения, занимая пост директора компании по предоставлению услуг связи, находясь в офисе, совершала хищение денежных средств, которые были сформированы за счет наличных платежей от горожан за оказание услуг», — уточнила Абмайкина.

Бухгалтерская проверка выявила недостачу в кассе предприятия в размере более 1 миллиона рублей. Версия о том, что к присвоению может быть причастна бывшая сотрудница компании, появилась сразу. В итоге подозреваемая созналась в содеянном и рассказала полицейским, что потратила деньги на собственные нужды, в том числе на шубы. Источник агентства в силовых структурах утверждает, что речь идет об экс-директоре ООО «Данцер ТВ». Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Ранее URA.RU писало о директоре почты в Березовском районе ХМАО, которая, по версии следствия, украла 930 тысяч рублей из кассы и ежедневно подделывала отчеты. Нестыковки в документах выявила ревизионная комиссия, которая проводила инвентаризацию.