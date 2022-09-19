19 сентября 2022

Власти ЯНАО увеличат площадь инфекционного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, центр онкологии и ядерной медицины
В госпитале добавят еще 100 коек Фото:

К инфекционному госпиталю Салехарда (ЯНАО) пристроят новое здание и увеличат количество коек. Как сообщается на сайте закупок, на эти работы власти выделили более 106 миллионов рублей.

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Реконструкция тепличного комплекса под здание инфекционного центра на 100 коек в г. Салехард, в том числе 3 этап“. Начальная цена — 106 294 527,60 рубля», — говорится в сообщении.

В правительстве ЯНАО агентству пояснили, что сейчас госпиталь работает в штатном режиме. К нему сделают пристройку и добавят 100 коек.

Ранее URA.RU сообщало, что данный госпиталь в 2020 году компания «Гор-Строй» перепрофилировала из местного долгостроя. На месте госпиталя был незавершенный тепличный комплекс для выращивания огурцов и помидоров. Он рассчитан на 100 коек и на его строительство власти выделяли 949 млн рублей.

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К инфекционному госпиталю Салехарда (ЯНАО) пристроят новое здание и увеличат количество коек. Как сообщается на сайте закупок, на эти работы власти выделили более 106 миллионов рублей. «Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Реконструкция тепличного комплекса под здание инфекционного центра на 100 коек в г. Салехард, в том числе 3 этап“. Начальная цена — 106 294 527,60 рубля», — говорится в сообщении. В правительстве ЯНАО агентству пояснили, что сейчас госпиталь работает в штатном режиме. К нему сделают пристройку и добавят 100 коек. Ранее URA.RU сообщало, что данный госпиталь в 2020 году компания «Гор-Строй» перепрофилировала из местного долгостроя. На месте госпиталя был незавершенный тепличный комплекс для выращивания огурцов и помидоров. Он рассчитан на 100 коек и на его строительство власти выделяли 949 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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