Власти ЯНАО увеличат площадь инфекционного госпиталя

В госпитале добавят еще 100 коек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К инфекционному госпиталю Салехарда (ЯНАО) пристроят новое здание и увеличат количество коек. Как сообщается на сайте закупок, на эти работы власти выделили более 106 миллионов рублей.

«Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта: „Реконструкция тепличного комплекса под здание инфекционного центра на 100 коек в г. Салехард, в том числе 3 этап“. Начальная цена — 106 294 527,60 рубля», — говорится в сообщении.

В правительстве ЯНАО агентству пояснили, что сейчас госпиталь работает в штатном режиме. К нему сделают пристройку и добавят 100 коек.

Ранее URA.RU сообщало, что данный госпиталь в 2020 году компания «Гор-Строй» перепрофилировала из местного долгостроя. На месте госпиталя был незавершенный тепличный комплекс для выращивания огурцов и помидоров. Он рассчитан на 100 коек и на его строительство власти выделяли 949 млн рублей.