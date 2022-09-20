По ходу драки, один из екатеринбуржцев достал мини-лопату и ударил оппонента несколько раз по голове Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Двое автомобилистов в Екатеринбурге не поделили дорогу и устроили драку. Все началось со словесной перепалки, после началась драка и один из мужчин рассек другому ухо лопатой. Об этом рассказал очевидец.

«Мужик на Kia Rio ехал по встречной полосе, вдруг начал нецензурно выражаться на мужичка, который ехал на фургоне. После он вылез из машины, завязалась драка. Я пытался их унять, но бесполезно», — рассказал очевидец агентству Е1.

По ходу драки, один из екатеринбуржцев достал мини-лопату и ударил оппонента несколько раз по голове, дополняет очевидец. Конфликт произошел днем 20 сентября возле дома на улице Воеводина, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Екатеринбуржец повали оппонента на землю и начал душить.