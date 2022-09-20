Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН без мужа

Жену президента Украины заметили на Генассамблеи ООНФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену Зеленскую заметили на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Жену Владимира Зеленского Елену заметили в составе украинской делегации после встречи с генсеком ООН Гутеррешем в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — передает корреспондент РИА «Новости». Зеленский ранее принял решение не приезжать в Нью-Йорк по соображениям безопасности.
Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Неделя высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Василий Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.
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Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену Зеленскую заметили на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА «Новости». «Жену Владимира Зеленского Елену заметили в составе украинской делегации после встречи с генсеком ООН Гутеррешем в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — передает корреспондент РИА «Новости». Зеленский ранее принял решение не приезжать в Нью-Йорк по соображениям безопасности. Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Неделя высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Василий Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.