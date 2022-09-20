Жену Зеленского заметили на Генассамблее ООН без мужа

21 сентября 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Жену президента Украины заметили на Генассамблеи ООН Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену Зеленскую заметили на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА «Новости». «Жену Владимира Зеленского Елену заметили в составе украинской делегации после встречи с генсеком ООН Гутеррешем в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — передает корреспондент РИА «Новости». Зеленский ранее принял решение не приезжать в Нью-Йорк по соображениям безопасности. Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Неделя высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Василий Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену Зеленскую заметили на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА «Новости». «Жену Владимира Зеленского Елену заметили в составе украинской делегации после встречи с генсеком ООН Гутеррешем в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке», — передает корреспондент РИА «Новости». Зеленский ранее принял решение не приезжать в Нью-Йорк по соображениям безопасности. Ранее Генассамблея Организации Объединенных Наций разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня с помощью записанного видеообращения. Неделя высокого уровня ООН пройдет 20—26 сентября. Ранее российский постоянный представитель при организации Василий Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН в формате видеообращения. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.