The Washington Post предрекла крах ВСУ из-за новой тенденции в Конгрессе США

Сенатор США Крис Мерфи: рост числа республиканцев в Конгрессе снизит поддержку Украины

21 сентября 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Изменения в Конгрессе США могут привести к краху ВСУ, считает сенатор Крис Мерфи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение количества республиканцев в палате представителей США может снизить в будущем поддержку Украины со стороны США. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи. «Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь», — приводит мнение Мерфи газета The Washington Post. Он добавил, что радикальное крыло республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту РФ Владимиру Путину. Ожидается, что доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, будет расти. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования украинских властей. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины, передавали «Дни.ру». США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.

Увеличение количества республиканцев в палате представителей США может снизить в будущем поддержку Украины со стороны США. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи. «Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь», — приводит мнение Мерфи газета The Washington Post. Он добавил, что радикальное крыло республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту РФ Владимиру Путину. Ожидается, что доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, будет расти. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования украинских властей. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины, передавали «Дни.ру». США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.