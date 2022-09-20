20 сентября 2022

The Washington Post предрекла крах ВСУ из-за новой тенденции в Конгрессе США

Сенатор США Крис Мерфи: рост числа республиканцев в Конгрессе снизит поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Изменения в Конгрессе США могут привести к краху ВСУ, считает сенатор Крис Мерфи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Увеличение количества республиканцев в палате представителей США может снизить в будущем поддержку Украины со стороны США. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи.

«Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь», — приводит мнение Мерфи газета The Washington Post. Он добавил, что радикальное крыло республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту РФ Владимиру Путину.

Ожидается, что доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, будет расти. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования украинских властей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины, передавали «Дни.ру». США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.

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Увеличение количества республиканцев в палате представителей США может снизить в будущем поддержку Украины со стороны США. Такое мнение высказал сенатор Крис Мерфи. «Если республиканцы получат контроль над Палатой представителей или Сенатом, я думаю, есть вероятность, что они приостановят любую дополнительную помощь», — приводит мнение Мерфи газета The Washington Post. Он добавил, что радикальное крыло республиканской партии MAGA, которое является доминирующим, положительно настроено к президенту РФ Владимиру Путину. Ожидается, что доля республиканцев, лояльных MAGA в Палате представителей, будет расти. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на геополитическую обстановку в виде прекращения финансирования украинских властей. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях вооружения Украины, передавали «Дни.ру». США и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Кроме того, в отношении РФ начали вводиться санкции, которые по итогу привели к газовому кризису в Европе.
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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