В Перми продают поликлинику с кафедрой имени Вагнера

В Перми продают поликлинику с кафедрой наркологии имени Вагнера

21 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Здание поликлиники выставлено на продажу за 57 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми продается здание поликлиники, которое является действующим стационаром с кафедрой психиатрии и наркологии имени академика Вагнера. Стоимость актива — более 57 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместило на сайте «Авито» Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК). «На первом этаже расположена „Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии“ ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. Здание объекта является нежилым зданием поликлиники. В перечень имущества входят: внутриквартальная дорога, окружающая ЖК „Гулливер“, с прилегающими территориями под электрические подстанции; контейнеры для ТБО и парковочные карманы, а также здание поликлиники», — говорится в объявлении. Уточняется, что в данном месте сосредоточено большое количество объектов общегородского назначения, которые могут генерировать достаточный транспортный и пешеходный поток. Поблизости также есть остановка общественного транспорта. Актив предлагается приобрести для дальнейшего использования в коммерческих целях. Адрес: улица Борцов Революции, 56, цена — 57,8 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу здание бывшей поликлиники в умирающем поселке. Одноэтажное строение площадью 350 квадратных метров предлагают приобрести за 800 тысяч рублей.

В Перми продается здание поликлиники, которое является действующим стационаром с кафедрой психиатрии и наркологии имени академика Вагнера. Стоимость актива — более 57 миллионов рублей. Соответствующее объявление разместило на сайте «Авито» Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК). «На первом этаже расположена „Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии“ ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. Здание объекта является нежилым зданием поликлиники. В перечень имущества входят: внутриквартальная дорога, окружающая ЖК „Гулливер“, с прилегающими территориями под электрические подстанции; контейнеры для ТБО и парковочные карманы, а также здание поликлиники», — говорится в объявлении. Уточняется, что в данном месте сосредоточено большое количество объектов общегородского назначения, которые могут генерировать достаточный транспортный и пешеходный поток. Поблизости также есть остановка общественного транспорта. Актив предлагается приобрести для дальнейшего использования в коммерческих целях. Адрес: улица Борцов Революции, 56, цена — 57,8 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу здание бывшей поликлиники в умирающем поселке. Одноэтажное строение площадью 350 квадратных метров предлагают приобрести за 800 тысяч рублей.