Предприятие в ЯНАО заплатит вахтовику за тяжелую травму

Причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) через суд добилась выплаты компенсации компанией АО «Сибирская Сервисная Компания» сотруднику, который получил травму на производстве. По информации окружной прокуратуры, причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда.

«Установлено, что пострадавший с 2014 г. работал на предприятии вахтовым методом в должности помощника бурильщика капитального ремонта скважин 5 разряда. В июне 2021 г. мужчина, при выполнении своей трудовой функции, получил тяжкий вред здоровью вследствие демонтажа и погрузки бригадного оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник предприятия из-за полученной травмы ограничен в физических нагрузках. Более года мужчина находился на больничном, сейчас имеет медицинские противопоказания к работе. «Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 750 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему работнику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу.