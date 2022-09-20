В ЯНАО ожидается штормовой ветер

Ямальцев предупредили о штормовом ветре
Сильный ветер порывами до 23 метров в секунду ожидается в ЯНАО. Об этом жителей предупредили в МЧС.
«22.09.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с! Будьте осторожны! Единый телефон экстренных служб — 112, 101», — говорится в сообщениях от ГУ МЧС по ЯНАО, отправленных на телефоны ямальцев.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на этой неделе ожидается аномальное потепление. Температура поднимется до 17 градусов, при этом местами будет штормовой ветер.
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