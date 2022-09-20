20 сентября 2022
19 сентября 2022

В ЯНАО ожидается штормовой ветер

В ЯНАО порывы ветра достигнут 23 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Ямальцев предупредили о штормовом ветре Фото:

Сильный ветер порывами до 23 метров в секунду ожидается в ЯНАО. Об этом жителей предупредили в МЧС.

«22.09.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с! Будьте осторожны! Единый телефон экстренных служб — 112, 101», — говорится в сообщениях от ГУ МЧС по ЯНАО, отправленных на телефоны ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на этой неделе ожидается аномальное потепление. Температура поднимется до 17 градусов, при этом местами будет штормовой ветер.

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Сильный ветер порывами до 23 метров в секунду ожидается в ЯНАО. Об этом жителей предупредили в МЧС. «22.09.2022 в ЯНАО ожидается сильный ветер порывами до 23 м/с! Будьте осторожны! Единый телефон экстренных служб — 112, 101», — говорится в сообщениях от ГУ МЧС по ЯНАО, отправленных на телефоны ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на этой неделе ожидается аномальное потепление. Температура поднимется до 17 градусов, при этом местами будет штормовой ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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