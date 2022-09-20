Политик обвинил в клевете главу избиркома ЯНАО

21 сентября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел на выборах в 2021 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт написал заявление в полицию на кандидата в депутаты 2021 года Александра Шмаля за то, что тот якобы вмешивался в работу участковых избирательных комиссий. Однако полиция не выявила нарушений, на которые жаловался глава избиркома. Шмаль готовит иск в суд на Гиберта о клевете, об этом политик рассказал URA.RU. «Гиберт к своему заявлению на то, чтобы меня привлечь к административной ответственности, приложил видеозаписи, в соответствии с которыми полиция увидела, что я никаких нарушений не совершал. Гиберт меня оклеветал. <…> Я собираюсь подавать иск», — рассказал Шмаль, предоставив документы от полиции, в которых подтверждаются отказы полиции в возбуждении административных дел по фактам, указанным в заявлении председателя избиркома. Гиберт сообщил, что в своем заявлении избирательная комиссия изложила все факты о действиях кандидата в депутаты. «Они [действия] подтверждаются соответствующими актами, видеоматериалами с камер наблюдения. Поскольку избирательная комиссия автономного округа является госорганом, то мы имеем право и обязаны доводить до сведения правоохранительных органов об этих нарушениях, а эти нарушения видны и подтверждаются документально», — рассказал председатель избиркома ЯНАО. Ранее сообщалось о конфликте в территориально избирательной комиссии Надымского района. Там члена комиссии от КПРФ Андрея Бабушкина исключили из состава ТИК — по мнению ямальских коммунистов, из-за его принципиальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт написал заявление в полицию на кандидата в депутаты 2021 года Александра Шмаля за то, что тот якобы вмешивался в работу участковых избирательных комиссий. Однако полиция не выявила нарушений, на которые жаловался глава избиркома. Шмаль готовит иск в суд на Гиберта о клевете, об этом политик рассказал URA.RU. «Гиберт к своему заявлению на то, чтобы меня привлечь к административной ответственности, приложил видеозаписи, в соответствии с которыми полиция увидела, что я никаких нарушений не совершал. Гиберт меня оклеветал. <…> Я собираюсь подавать иск», — рассказал Шмаль, предоставив документы от полиции, в которых подтверждаются отказы полиции в возбуждении административных дел по фактам, указанным в заявлении председателя избиркома. Гиберт сообщил, что в своем заявлении избирательная комиссия изложила все факты о действиях кандидата в депутаты. «Они [действия] подтверждаются соответствующими актами, видеоматериалами с камер наблюдения. Поскольку избирательная комиссия автономного округа является госорганом, то мы имеем право и обязаны доводить до сведения правоохранительных органов об этих нарушениях, а эти нарушения видны и подтверждаются документально», — рассказал председатель избиркома ЯНАО. Ранее сообщалось о конфликте в территориально избирательной комиссии Надымского района. Там члена комиссии от КПРФ Андрея Бабушкина исключили из состава ТИК — по мнению ямальских коммунистов, из-за его принципиальности.