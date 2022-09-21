Госдума просит ООН осудить действия НАТО на Украине

Депутаты одобрили обращение единогласно
Депутаты Государственной Думы России обратились к Генассамблее ООН с просьбой осудить действия США и Североатлантического альянса на Украине. Об этом сообщил глава ЛДПР, руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Нижняя палата парламента приняла обращение в Генассамблее ООН единогласно. Депутаты также объявили, что Украина угрожает миру и стабильности в Европе.
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