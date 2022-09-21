Госдума просит ООН осудить действия НАТО на Украине 21 сентября 2022 в 16:23 Размер текста - 17 + Депутаты одобрили обращение единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Государственной Думы России обратились к Генассамблее ООН с просьбой осудить действия США и Североатлантического альянса на Украине. Об этом сообщил глава ЛДПР, руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Нижняя палата парламента приняла обращение в Генассамблее ООН единогласно. Депутаты также объявили, что Украина угрожает миру и стабильности в Европе. Депутаты Государственной Думы России обратились к Генассамблее ООН с просьбой осудить действия США и Североатлантического альянса на Украине. Об этом сообщил глава ЛДПР, руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Нижняя палата парламента приняла обращение в Генассамблее ООН единогласно. Депутаты также объявили, что Украина угрожает миру и стабильности в Европе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям