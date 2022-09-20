В Екатеринбурге на бизнес-форуме назвали перспективы женщин в условиях мобилизации

Бизнесмены на форуме в Екатеринбурге заявили, что женщины могут занять лидирующие позиции во многих компаниях РФ

21 сентября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Руководящие должности в российских компаниях займут женщины, считают спикеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины могут занять лидирующие позиции во многих компаниях России на фоне введения президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По словам спикеров бизнес-форума URAL HR-FORUM, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», из-за оттока кадров в крупном бизнесе появится дефицит определенной категории работников. Во время мероприятия эксперты из разных сфер поделились своими мнениями о том, как мобилизация может повлиять на работу крупных компаний. Так, управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом и основатель сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс сошлись во мнении, что решение властей создаст условия для продвижения женщин на руководящие должности. «Нет сомнений, что, из-за приближающегося оттока кадров мужской половины, занять освободившиеся позиции придется женщинам. Из-за мобилизации нас ждут большие изменения и в бизнесе, и в экономике, и в политике подбора персонала», — отметил Стом. По словам его коллеги Красса, данные условия создадут для российского бизнеса условия для роста и развития. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщины могут занять лидирующие позиции во многих компаниях России на фоне введения президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По словам спикеров бизнес-форума URAL HR-FORUM, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», из-за оттока кадров в крупном бизнесе появится дефицит определенной категории работников. Во время мероприятия эксперты из разных сфер поделились своими мнениями о том, как мобилизация может повлиять на работу крупных компаний. Так, управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом и основатель сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс сошлись во мнении, что решение властей создаст условия для продвижения женщин на руководящие должности. «Нет сомнений, что, из-за приближающегося оттока кадров мужской половины, занять освободившиеся позиции придется женщинам. Из-за мобилизации нас ждут большие изменения и в бизнесе, и в экономике, и в политике подбора персонала», — отметил Стом. По словам его коллеги Красса, данные условия создадут для российского бизнеса условия для роста и развития. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.