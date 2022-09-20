В Екатеринбурге на бизнес-форуме назвали перспективы женщин в условиях мобилизации

Женщины могут занять лидирующие позиции во многих компаниях России на фоне введения президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По словам спикеров бизнес-форума URAL HR-FORUM, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», из-за оттока кадров в крупном бизнесе появится дефицит определенной категории работников.
Во время мероприятия эксперты из разных сфер поделились своими мнениями о том, как мобилизация может повлиять на работу крупных компаний. Так, управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом и основатель сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс сошлись во мнении, что решение властей создаст условия для продвижения женщин на руководящие должности.
«Нет сомнений, что, из-за приближающегося оттока кадров мужской половины, занять освободившиеся позиции придется женщинам. Из-за мобилизации нас ждут большие изменения и в бизнесе, и в экономике, и в политике подбора персонала», — отметил Стом. По словам его коллеги Красса, данные условия создадут для российского бизнеса условия для роста и развития.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Женщины могут занять лидирующие позиции во многих компаниях России на фоне введения президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. По словам спикеров бизнес-форума URAL HR-FORUM, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», из-за оттока кадров в крупном бизнесе появится дефицит определенной категории работников. Во время мероприятия эксперты из разных сфер поделились своими мнениями о том, как мобилизация может повлиять на работу крупных компаний. Так, управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом и основатель сервиса для автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Красс сошлись во мнении, что решение властей создаст условия для продвижения женщин на руководящие должности. «Нет сомнений, что, из-за приближающегося оттока кадров мужской половины, занять освободившиеся позиции придется женщинам. Из-за мобилизации нас ждут большие изменения и в бизнесе, и в экономике, и в политике подбора персонала», — отметил Стом. По словам его коллеги Красса, данные условия создадут для российского бизнеса условия для роста и развития. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные специальности и соответствующий опыт. Совет Федерации одобрил наказание за отказ от участия в военных действиях — предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.