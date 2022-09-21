Народный фронт проведет митинг в поддержку референдумов в Донбассе

21 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Инициатива о проведении акции исходила от комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Движение президента РФ — Общероссийский народный фронт — 23 сентября проведет митинг в поддержку референдумов в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале организации. «23 сентября в 17.00 Народный фронт организует митинг на Манежной площади „Своих не бросаем“. В поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России», — отмечается в информации. Активисты попросили мэра Москвы Сергея Собянина оказать им содействие, передают Дни.ру. В организации отметили, что с инициативой о проведении акции выступил комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, дополняет «Национальная служба новостей». В мероприятии примут участие представители Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий, а также гражданские активисты и жители Москвы, пишет MK.RU . Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Освобожденные территории ЛДНР решили провести референдумы о вхождении их в состав России. Мероприятия пройдут в конце сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Движение президента РФ — Общероссийский народный фронт — 23 сентября проведет митинг в поддержку референдумов в Донбассе. Об этом сообщается в telegram-канале организации. «23 сентября в 17.00 Народный фронт организует митинг на Манежной площади „Своих не бросаем“. В поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России», — отмечается в информации. Активисты попросили мэра Москвы Сергея Собянина оказать им содействие, передают Дни.ру. В организации отметили, что с инициативой о проведении акции выступил комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, дополняет «Национальная служба новостей». В мероприятии примут участие представители Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий и национально-культурных автономий, а также гражданские активисты и жители Москвы, пишет MK.RU. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. С весны этого года под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Освобожденные территории ЛДНР решили провести референдумы о вхождении их в состав России. Мероприятия пройдут в конце сентября.