В Нижневартовске (ХМАО) провалился новый тротуар на улице Московкина, которую строят за 248 миллионов рублей. Жители домов, расположенных по соседству, сняли провал на видео и передали запись корреспонденту URA.RU на условиях сохранения анонимности.
«240 миллионов выделил бюджет на дорогу. <…> И вроде все чистенько, все хорошо, но недели две-три назад я увидела этот провал. Он стоит и стоит, никого не трогает, никому, видимо, не мешает, и все про него забыли. Так и сдадут?!» — возмутилась автор видео.
Кроме ямы на тротуаре, женщина обратила внимание на неровный асфальт, из-за которого, по ее мнению, дождевая вода остается на дороге, а не стекает в ливневую канализацию. На строительство улицы Московкина из бюджета Нижневартовска направлено 248 миллионов рублей, в эту стоимость входит обустройство тротуаров и ливневой канализации. Работы проводил подрядчик ООО «ГК «Северавтодор», который, по условиям контракта, должен не только построить дорогу, но и содержать ее в течение 8 лет. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Нижневартовска о сроках ликвидации дефектов. В пресс-службе уточнили, что «дорога не сдана, до устранения недочетов еще есть время», и пообещали позже ответить подробнее. Ввести в эксплуатацию улицу Московкина должны до конца сентября.
Ранее URA.RU писало о том, как властям Нижневартовска удалось решить проблему подтопления улицы Московкина. Строители провели централизованную систему водоотведения — ливневая канализацая теперь проходит по всей протяженности дороги.
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