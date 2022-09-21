После объявления о частичной мобилизации в России, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал «Война с фейками», являющийся проектом Минобороны РФ.
«Новость о том, что екатеринбуржцам звонят из военкоматов и требуют отправиться в зону проведения СВО является фейком», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, абонент, который звонил гражданам уральской столицы — обычный телефонный мошенник.
Ранее звонивший неоднократно представлялся «полицейским» или «деканом университета» — это можно понять, используя сервисы GetContact и «Глаз Бога», — следует из сообщения. Согласно Положению о призыве россиян по мобилизации, приглашать граждан в военкоматы по телефону не должны.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
Екатеринбуржцы столкнулись с атакой мошенника, представляющегося сотрудником военкомата
Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»
Звонивший приглашал граждан явиться в военкомат
Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»
Правда, мошенников быстро раскусили
Фото: telegram-канал «Война с фейками»
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После объявления о частичной мобилизации в России, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал «Война с фейками», являющийся проектом Минобороны РФ. «Новость о том, что екатеринбуржцам звонят из военкоматов и требуют отправиться в зону проведения СВО является фейком», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, абонент, который звонил гражданам уральской столицы — обычный телефонный мошенник. Ранее звонивший неоднократно представлялся «полицейским» или «деканом университета» — это можно понять, используя сервисы GetContact и «Глаз Бога», — следует из сообщения. Согласно Положению о призыве россиян по мобилизации, приглашать граждан в военкоматы по телефону не должны. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.