После объявления о мобилизации, екатеринбуржцам начали звонить мошенники. Фото

22 сентября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Жителям Екатеринбурга звонили мошенники, представляясь сотрудниками военкомата, требуя граждан отправиться на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России После объявления о частичной мобилизации в России, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал «Война с фейками», являющийся проектом Минобороны РФ. «Новость о том, что екатеринбуржцам звонят из военкоматов и требуют отправиться в зону проведения СВО является фейком», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, абонент, который звонил гражданам уральской столицы — обычный телефонный мошенник. Ранее звонивший неоднократно представлялся «полицейским» или «деканом университета» — это можно понять, используя сервисы GetContact и «Глаз Бога», — следует из сообщения. Согласно Положению о призыве россиян по мобилизации, приглашать граждан в военкоматы по телефону не должны. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Екатеринбуржцы столкнулись с атакой мошенника, представляющегося сотрудником военкомата Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво» Звонивший приглашал граждан явиться в военкомат Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво» Правда, мошенников быстро раскусили Фото: telegram-канал «Война с фейками»

После объявления о частичной мобилизации в России, жителям Екатеринбурга стали поступать звонки от лже-военкома, требующих граждан отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом пишет telegram-канал «Война с фейками», являющийся проектом Минобороны РФ. «Новость о том, что екатеринбуржцам звонят из военкоматов и требуют отправиться в зону проведения СВО является фейком», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, абонент, который звонил гражданам уральской столицы — обычный телефонный мошенник. Ранее звонивший неоднократно представлялся «полицейским» или «деканом университета» — это можно понять, используя сервисы GetContact и «Глаз Бога», — следует из сообщения. Согласно Положению о призыве россиян по мобилизации, приглашать граждан в военкоматы по телефону не должны. Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. По его словам, мобилизация предусматривает призыв тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Студентов и срочников это не коснется. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.