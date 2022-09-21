Путин наградил врача из ЯНАО медалью

Президент Путин наградил врача из Надымской больницы Евгения Черепанова медалью

22 сентября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил вклад врача из Надыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил Евгения Черепанова из ЯНАО медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на портале правовой информации. «Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского», — уточняется в документах на портале. Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Глава государства наградил за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, он присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Президент России Владимир Путин наградил Евгения Черепанова из ЯНАО медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на портале правовой информации. «Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского», — уточняется в документах на портале. Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Глава государства наградил за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, он присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».