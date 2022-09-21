Путин наградил врача из ЯНАО медалью

Президент России Владимир Путин наградил Евгения Черепанова из ЯНАО медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на портале правовой информации.
«Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского», — уточняется в документах на портале.
Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга.
Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Глава государства наградил за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, он присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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