21 сентября 2022
20 сентября 2022

Путин наградил врача из ЯНАО медалью

Президент Путин наградил врача из Надымской больницы Евгения Черепанова медалью
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин отметил вклад врача из Надыма Фото:

Президент России Владимир Путин наградил Евгения Черепанова из ЯНАО медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на портале правовой информации.

«Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского», — уточняется в документах на портале.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга.

Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Глава государства наградил за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, он присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

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Президент России Владимир Путин наградил Евгения Черепанова из ЯНАО медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на портале правовой информации. «Указ. Наградить Евгения Черепанова — врача Надымской центральной районной больницы медалью Луки Крымского», — уточняется в документах на портале. Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга. Ранее URA.RU рассказывало, что трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа получили государственные награды Президента РФ Владимира Путина. Глава государства наградил за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, он присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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