21 сентября 2022

Федералы вскрыли нарушения на скандальной птицефабрике в Тюмени

На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли незаконный склад куриного помета
© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика. Магнитогорск, курица, птица
На тюменской птицефабрике нашли склад куриного помета и другие нарушения Фото:

На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли ряд нарушений, в том числе — складирование куриного помета прямо на земле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В сентябре проведено выездное обследование птицефабрики „Боровская“ в Тюменском районе. Выявлены признаки нарушения ветеринарных правил. В частности, складирование куриного помета на поверхности земли на территории фабрики», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Помимо этого, «Боровскую» уличили в том, что между ней и поселком Боровский не устроена санитарно-защитная зона. Также рядом с основным въездом на предприятие проходит дорога без дезбарьера и дезинфекционных установок, а на территорию фабрики свободно заезжает посторонний транспорт.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдало «Боровской» предостережение. Как ранее писало URA.RU, в 2021 году на птицефабрике обнаружили очаг птичьего гриппа, из-за которого поголовье куриц пришлось сжечь. В процессе запах уничтоженной птицы накрывал Тюмень, вызывая недовольство жителей. Предприятие долгое время не работало, а когда вновь запустилось, жители поселка Боровский начали жаловаться на невыносимый запах куриного помета, исходящий от фабрики.

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На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли ряд нарушений, в том числе — складирование куриного помета прямо на земле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. «В сентябре проведено выездное обследование птицефабрики „Боровская“ в Тюменском районе. Выявлены признаки нарушения ветеринарных правил. В частности, складирование куриного помета на поверхности земли на территории фабрики», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Помимо этого, «Боровскую» уличили в том, что между ней и поселком Боровский не устроена санитарно-защитная зона. Также рядом с основным въездом на предприятие проходит дорога без дезбарьера и дезинфекционных установок, а на территорию фабрики свободно заезжает посторонний транспорт. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдало «Боровской» предостережение. Как ранее писало URA.RU, в 2021 году на птицефабрике обнаружили очаг птичьего гриппа, из-за которого поголовье куриц пришлось сжечь. В процессе запах уничтоженной птицы накрывал Тюмень, вызывая недовольство жителей. Предприятие долгое время не работало, а когда вновь запустилось, жители поселка Боровский начали жаловаться на невыносимый запах куриного помета, исходящий от фабрики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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