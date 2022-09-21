Федералы вскрыли нарушения на скандальной птицефабрике в Тюмени

На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли незаконный склад куриного помета

На тюменской птицефабрике нашли склад куриного помета и другие нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU

На тюменской птицефабрике «Боровская» нашли ряд нарушений, в том числе — складирование куриного помета прямо на земле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В сентябре проведено выездное обследование птицефабрики „Боровская“ в Тюменском районе. Выявлены признаки нарушения ветеринарных правил. В частности, складирование куриного помета на поверхности земли на территории фабрики», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Помимо этого, «Боровскую» уличили в том, что между ней и поселком Боровский не устроена санитарно-защитная зона. Также рядом с основным въездом на предприятие проходит дорога без дезбарьера и дезинфекционных установок, а на территорию фабрики свободно заезжает посторонний транспорт.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдало «Боровской» предостережение. Как ранее писало URA.RU, в 2021 году на птицефабрике обнаружили очаг птичьего гриппа, из-за которого поголовье куриц пришлось сжечь. В процессе запах уничтоженной птицы накрывал Тюмень, вызывая недовольство жителей. Предприятие долгое время не работало, а когда вновь запустилось, жители поселка Боровский начали жаловаться на невыносимый запах куриного помета, исходящий от фабрики.