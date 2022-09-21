Из-за мобилизации в военкомат Заводоуковска образовалась очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У военкомата в Заводоуковске (Тюменская область) образовалась внушительная очередь. Об этом URA.RU рассказал один из читателей.

«Вот такая вот очередь сегодня у военкомата в Заводоуковске, десятки человек», — сообщил читатель URA.RU, прислав в редакцию подтверждающее фото.

На снимке видно, что к зданию военного комиссариата образовалась очередь. В самом учреждении агентству так прокомментировали причину происходящего.

«Вы слушали новости? Идет мобилизация. Хоть раз участвовали в проводах в армию? Вот приходите, посмотрите», — ответили на вопрос журналиста в военном комиссариате Заводоуковского и Упоровского районов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, призыву подлежат отслужившие россияне, имеющие определенные специальности и опыт.