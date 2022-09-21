У военкомата в Заводоуковске (Тюменская область) образовалась внушительная очередь. Об этом URA.RU рассказал один из читателей.
«Вот такая вот очередь сегодня у военкомата в Заводоуковске, десятки человек», — сообщил читатель URA.RU, прислав в редакцию подтверждающее фото.
На снимке видно, что к зданию военного комиссариата образовалась очередь. В самом учреждении агентству так прокомментировали причину происходящего.
«Вы слушали новости? Идет мобилизация. Хоть раз участвовали в проводах в армию? Вот приходите, посмотрите», — ответили на вопрос журналиста в военном комиссариате Заводоуковского и Упоровского районов.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, призыву подлежат отслужившие россияне, имеющие определенные специальности и опыт.
Очередь в военкомат в Заводоуковске
Фото: читатель URA.RU
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У военкомата в Заводоуковске (Тюменская область) образовалась внушительная очередь. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. «Вот такая вот очередь сегодня у военкомата в Заводоуковске, десятки человек», — сообщил читатель URA.RU, прислав в редакцию подтверждающее фото. На снимке видно, что к зданию военного комиссариата образовалась очередь. В самом учреждении агентству так прокомментировали причину происходящего. «Вы слушали новости? Идет мобилизация. Хоть раз участвовали в проводах в армию? Вот приходите, посмотрите», — ответили на вопрос журналиста в военном комиссариате Заводоуковского и Упоровского районов. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, призыву подлежат отслужившие россияне, имеющие определенные специальности и опыт.