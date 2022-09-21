21 сентября 2022

В Тюменской области у военкомата образовалась очередь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Из-за мобилизации в военкомат Заводоуковска образовалась очередь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У военкомата в Заводоуковске (Тюменская область) образовалась внушительная очередь. Об этом URA.RU рассказал один из читателей.

«Вот такая вот очередь сегодня у военкомата в Заводоуковске, десятки человек», — сообщил читатель URA.RU, прислав в редакцию подтверждающее фото.

На снимке видно, что к зданию военного комиссариата образовалась очередь. В самом учреждении агентству так прокомментировали причину происходящего.

«Вы слушали новости? Идет мобилизация. Хоть раз участвовали в проводах в армию? Вот приходите, посмотрите», — ответили на вопрос журналиста в военном комиссариате Заводоуковского и Упоровского районов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, призыву подлежат отслужившие россияне, имеющие определенные специальности и опыт.

Очередь в военкомат в Заводоуковске
Фото:

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У военкомата в Заводоуковске (Тюменская область) образовалась внушительная очередь. Об этом URA.RU рассказал один из читателей. «Вот такая вот очередь сегодня у военкомата в Заводоуковске, десятки человек», — сообщил читатель URA.RU, прислав в редакцию подтверждающее фото. На снимке видно, что к зданию военного комиссариата образовалась очередь. В самом учреждении агентству так прокомментировали причину происходящего. «Вы слушали новости? Идет мобилизация. Хоть раз участвовали в проводах в армию? Вот приходите, посмотрите», — ответили на вопрос журналиста в военном комиссариате Заводоуковского и Упоровского районов. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, призыву подлежат отслужившие россияне, имеющие определенные специальности и опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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