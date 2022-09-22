Пермских мэров наградили за успехи в призыве новобранцев

Власти Пермского края наградили ряд глав муниципалитетов за успехи по призыву новобранцев на военную службу. Благодарственные письма чиновникам вручил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, сообщили в ведомстве.
«Виктор Батмазов поблагодарил ряд должностных лиц и глав районов за достигнутые успехи при выполнении задач по подготовке граждан к военной службе и призыву граждан на военную службу, проявленные при этом трудолюбие и разумную инициативу, а также за оказание содействия в решении задач по организации и проведению призыва граждан на военную службу в апреле — июле 2022 года», — говорится в сообщении министерства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Благодарственные письма получили руководители Бардымского, Горнозаводского, Карагайского, Ординского, Осинского и Соликамского округов, а также замглавы Верещагинского округа. Вручение прошло в рамках инструкторско-методических сборов, на которых, как рассказывало URA.RU, Батмазов дал мэрам установки по обеспечению объявленной в стране мобилизации.
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