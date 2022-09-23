Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы поддержали главы ЯНАО и ХМАО

Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов заручился поддержкой губернаторов Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова
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Совещание с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
Губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области пришли к компромиссу по новому спикеру облдумы Фото:

Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова поддержали главы ЯНАО и ХМАО, о чем ранее со ссылкой на источники писало URA.RU. Об этом 23 сентября на заседании регионального парламента заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Кандидатуру Фуата Ганеевича поддержали мои коллеги, губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Думаю, такая поддержка очень важна. Желаю вам успехов в этой непростой исторический момент», — обратился Моор к избранному спикеру.

Сайфитдинов бы единогласно избран председателем Тюменской облдумы 23 сентября. На этом посту он сменил Сергея Корепанова, умершего 28 июня.

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Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова поддержали главы ЯНАО и ХМАО, о чем ранее со ссылкой на источники писало URA.RU. Об этом 23 сентября на заседании регионального парламента заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Кандидатуру Фуата Ганеевича поддержали мои коллеги, губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Думаю, такая поддержка очень важна. Желаю вам успехов в этой непростой исторический момент», — обратился Моор к избранному спикеру. Сайфитдинов бы единогласно избран председателем Тюменской облдумы 23 сентября. На этом посту он сменил Сергея Корепанова, умершего 28 июня.
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