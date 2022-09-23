Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы поддержали главы ЯНАО и ХМАО Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов заручился поддержкой губернаторов Натальи Комаровой и Дмитрия Артюхова 23 сентября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 + Губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области пришли к компромиссу по новому спикеру облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова поддержали главы ЯНАО и ХМАО, о чем ранее со ссылкой на источники писало URA.RU. Об этом 23 сентября на заседании регионального парламента заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Кандидатуру Фуата Ганеевича поддержали мои коллеги, губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Думаю, такая поддержка очень важна. Желаю вам успехов в этой непростой исторический момент», — обратился Моор к избранному спикеру. Сайфитдинов бы единогласно избран председателем Тюменской облдумы 23 сентября. На этом посту он сменил Сергея Корепанова, умершего 28 июня. Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова поддержали главы ЯНАО и ХМАО, о чем ранее со ссылкой на источники писало URA.RU. Об этом 23 сентября на заседании регионального парламента заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Кандидатуру Фуата Ганеевича поддержали мои коллеги, губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Думаю, такая поддержка очень важна. Желаю вам успехов в этой непростой исторический момент», — обратился Моор к избранному спикеру. Сайфитдинов бы единогласно избран председателем Тюменской облдумы 23 сентября. На этом посту он сменил Сергея Корепанова, умершего 28 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям