Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы поддержали главы ЯНАО и ХМАО

Губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области пришли к компромиссу по новому спикеру облдумы
Кандидатуру нового спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова поддержали главы ЯНАО и ХМАО, о чем ранее со ссылкой на источники писало URA.RU. Об этом 23 сентября на заседании регионального парламента заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Кандидатуру Фуата Ганеевича поддержали мои коллеги, губернаторы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Думаю, такая поддержка очень важна. Желаю вам успехов в этой непростой исторический момент», — обратился Моор к избранному спикеру.
Сайфитдинов бы единогласно избран председателем Тюменской облдумы 23 сентября. На этом посту он сменил Сергея Корепанова, умершего 28 июня.
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