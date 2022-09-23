В Кремле заявили о безопасности мест проведения референдумов

23 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кремле уверены в безопасности мест проведения референдумов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях приняты необходимые меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стягивании Киевом серьезных сил на севере ДНР и рисках для голосования. «Мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальные вопросы, связанные с оперативной обстановкой, нужно задавать Минобороны [России]», — сообщил Песков. Референдумы на подконтрольных России территориях проходят с 23 по 27 сентября. Жители выражают свою позицию по вопросу о вступлении в состав РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует огромные силы на севере республики и возможно контрнаступление.

Для проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях приняты необходимые меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стягивании Киевом серьезных сил на севере ДНР и рисках для голосования. «Мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальные вопросы, связанные с оперативной обстановкой, нужно задавать Минобороны [России]», — сообщил Песков. Референдумы на подконтрольных России территориях проходят с 23 по 27 сентября. Жители выражают свою позицию по вопросу о вступлении в состав РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует огромные силы на севере республики и возможно контрнаступление.