В Кремле заявили о безопасности мест проведения референдумов

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле уверены в безопасности мест проведения референдумов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях приняты необходимые меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стягивании Киевом серьезных сил на севере ДНР и рисках для голосования.

«Мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальные вопросы, связанные с оперативной обстановкой, нужно задавать Минобороны [России]», — сообщил Песков.

Референдумы на подконтрольных России территориях проходят с 23 по 27 сентября. Жители выражают свою позицию по вопросу о вступлении в состав РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует огромные силы на севере республики и возможно контрнаступление.

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Для проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях приняты необходимые меры безопасности. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стягивании Киевом серьезных сил на севере ДНР и рисках для голосования. «Мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов. Все остальные вопросы, связанные с оперативной обстановкой, нужно задавать Минобороны [России]», — сообщил Песков. Референдумы на подконтрольных России территориях проходят с 23 по 27 сентября. Жители выражают свою позицию по вопросу о вступлении в состав РФ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует огромные силы на севере республики и возможно контрнаступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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