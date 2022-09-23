Адвокат Титов объяснил, кого из отцов-одиночек привлекут к мобилизации

Адвокат Титов: от мобилизации освободят отцов-одиночек, чьи жены умерли

23 сентября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Статус «отец-одиночка» предполагает, что у ребенка вообще нет матери, либо она лишена прав, отметил Илья Титов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России От частичной мобилизации освобождаются отцы-одиночки в случае, если мать детей лишена родительских прав или умерла. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат по семейным делам и разводам, старший партнер адвокатского бюро «Q&А» Илья Титов. «В ст. 24 закона „О воинской обязанности и военной службе“, в пункте 1, подпункте В говорится, что отец, самостоятельно воспитывающий ребенка без матери, имеет право на отсрочку. Но чтобы он считался отцом-одиночкой необходимо, чтобы мама не была указана в свидетельстве о рождении, что практически нонсенс, либо была лишена родительских прав, либо умерла. Это должна быть какая-то официальная история, при которой второго родителя у ребенка на законном основании нет», — объяснил Илья Титов. Адвокат подчеркнул, что просто воспитывающий детей отец не является по закону одиночкой. «Если место жительства определено с папой решением суда или соглашением родителей, то, вероятнее всего, эта норма применяться не будет. Развод между родителями также никак не влияет на ситуацию, так как у ребенка все равно остаются два законных представителя — папа и мама», — добавил Титов. Ранее в Министерстве обороны РФ назвали перечень граждан, не подлежащих частичной мобилизации. Призываться не будут россияне, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо инвалидами I группы, военные пенсионеры в отставке, старше 65 лет или по состоянию здоровья, снятые с воинского учета. Граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, отцы-одиночки, студенты вузов, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От частичной мобилизации освобождаются отцы-одиночки в случае, если мать детей лишена родительских прав или умерла. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат по семейным делам и разводам, старший партнер адвокатского бюро «Q&А» Илья Титов. «В ст. 24 закона „О воинской обязанности и военной службе“, в пункте 1, подпункте В говорится, что отец, самостоятельно воспитывающий ребенка без матери, имеет право на отсрочку. Но чтобы он считался отцом-одиночкой необходимо, чтобы мама не была указана в свидетельстве о рождении, что практически нонсенс, либо была лишена родительских прав, либо умерла. Это должна быть какая-то официальная история, при которой второго родителя у ребенка на законном основании нет», — объяснил Илья Титов. Адвокат подчеркнул, что просто воспитывающий детей отец не является по закону одиночкой. «Если место жительства определено с папой решением суда или соглашением родителей, то, вероятнее всего, эта норма применяться не будет. Развод между родителями также никак не влияет на ситуацию, так как у ребенка все равно остаются два законных представителя — папа и мама», — добавил Титов. Ранее в Министерстве обороны РФ назвали перечень граждан, не подлежащих частичной мобилизации. Призываться не будут россияне, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо инвалидами I группы, военные пенсионеры в отставке, старше 65 лет или по состоянию здоровья, снятые с воинского учета. Граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, отцы-одиночки, студенты вузов, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.