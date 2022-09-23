Москвич пытался покончить с собой после получения повестки в военкомат

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Житель Москвы пытался совершить суицид после того, как ему пришла повестка в военкомат, но его успели спасти. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «25-летнему Никите П. вчера пришла повестка по месту жительства в Алтуфьево. Парень сильно перенервничал», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Это происходило на глазах его матери, она вызвала скорую помощь. Сообщается, что молодого человека доставили в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. Отсрочка будет у сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.