Москвич пытался покончить с собой после получения повестки в военкомат

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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
Москвича доставили в больницу после попытки суицида Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Москвы пытался совершить суицид после того, как ему пришла повестка в военкомат, но его успели спасти. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

«25-летнему Никите П. вчера пришла повестка по месту жительства в Алтуфьево. Парень сильно перенервничал», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Это происходило на глазах его матери, она вызвала скорую помощь. Сообщается, что молодого человека доставили в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает.

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. Отсрочка будет у сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

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Житель Москвы пытался совершить суицид после того, как ему пришла повестка в военкомат, но его успели спасти. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». «25-летнему Никите П. вчера пришла повестка по месту жительства в Алтуфьево. Парень сильно перенервничал», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва». Это происходило на глазах его матери, она вызвала скорую помощь. Сообщается, что молодого человека доставили в больницу, теперь его жизни ничего не угрожает. В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию в связи со спецоперацией РФ на Украине. В Минобороны РФ сообщали, что призовут 300 тысяч человек. Отсрочка будет у сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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