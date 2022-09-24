Строители, восстанавливающие Мариуполь, проголосовали за вхождение в состав РФ. Видео

Строители, восстанавливающие Мариуполь, проголосовали за вхождение в состав РФ. Видео

24 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

В голосовании приняли участие 800 жителей Мариуполя Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители освобожденного Мариуполя Донецкой народной республики (ДНР), работающие в российской строительной компании, приняли участие в референдуме о присоединении к России. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора группы компаний ЕКС. «Сегодня на голосование пришло более 800 сотрудников, которые работают в нашей группе. Это разные категории людей, начиная от ежедневного состава, до рабочих и других специальностей. Сегодня разрешили им уйти с объектов, чтобы работники могли выразить свое волеизъявление», — рассказал он. Также он отметил, что все, кто от компании пришили на голосование, являются коренными жителями Мариуполя. С 23 по 27 сентября жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей участвуют в референдуме за присоединение в состав РФ. Явка на референдуме в Донбассе превысила 15% в первый из пяти дней.

Жители освобожденного Мариуполя Донецкой народной республики (ДНР), работающие в российской строительной компании, приняли участие в референдуме о присоединении к России. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора группы компаний ЕКС. «Сегодня на голосование пришло более 800 сотрудников, которые работают в нашей группе. Это разные категории людей, начиная от ежедневного состава, до рабочих и других специальностей. Сегодня разрешили им уйти с объектов, чтобы работники могли выразить свое волеизъявление», — рассказал он. Также он отметил, что все, кто от компании пришили на голосование, являются коренными жителями Мариуполя. С 23 по 27 сентября жители Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей участвуют в референдуме за присоединение в состав РФ. Явка на референдуме в Донбассе превысила 15% в первый из пяти дней.