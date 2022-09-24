СМИ: мобилизованным в Приморье выдают ржавые автоматы. Скрин

«Мобильный репортер»: мобилизованным в Приморье выдают ржавые автоматы. Скрин

24 сентября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

В России проходит частичная мобилизация Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Приморском крае мобилизованным выдали ржавые автоматы Калашникова. Об этом сообщает telegram-канал «Мобильный репортер». «Мобилизованным (по их же свидетельствам) в частях стали выдавать ржавые АК», — сообщается в telegram-канале «Мобильный репортер». Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет, что это произошло в Приморье. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны, на момент публикации ответа не поступило. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. Планируется призвать 300 тысяч россиян, сообщали в Минобороны РФ. Отсрочка будет у россиян, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет, сообщили URA.RU на горечей линии по вопросам мобилизации. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Скриншот telegram-канал «Мобильный репортер» Скриншот telegram-канал «Мобильный репортер»

В Приморском крае мобилизованным выдали ржавые автоматы Калашникова. Об этом сообщает telegram-канал «Мобильный репортер». «Мобилизованным (по их же свидетельствам) в частях стали выдавать ржавые АК», — сообщается в telegram-канале «Мобильный репортер». Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет, что это произошло в Приморье. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны, на момент публикации ответа не поступило. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. Планируется призвать 300 тысяч россиян, сообщали в Минобороны РФ. Отсрочка будет у россиян, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет, сообщили URA.RU на горечей линии по вопросам мобилизации. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу.