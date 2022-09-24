Стас Костюшкин вспомнил выступление в ДНР в 2017 году

24 сентября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Стас Костюшкин заявил, что поддерживал Луганск и Донецк Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Певец Стас Костюшкин сообщил, что работал в ДНР в 2017 году. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу. «Работал в 2017 году в Стаханове, это прямо фронт в ДНР. Мы тогда ездили и поддерживали Луганск и Донецк», — заявил Костюшкин в разговоре с Пятым каналом. Также он отметил, что столкнулся с непониманием в соцсетях. По словам Костюшкина, в 2014 и 2017 году ему писали странные комментарии. «Написали, какое я имею право ездить и поддерживать эту тварь… Людей, которые… А было пять тысяч детей и взрослых, и женщин. Я говорю: я не понимаю, о ком вы пишете. Это же люди», — заявил певец. В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России не было шансов решить этот конфликт мирным путем. «Нам не оставили такой возможности», — высказался он.

Певец Стас Костюшкин сообщил, что работал в ДНР в 2017 году. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу. «Работал в 2017 году в Стаханове, это прямо фронт в ДНР. Мы тогда ездили и поддерживали Луганск и Донецк», — заявил Костюшкин в разговоре с Пятым каналом. Также он отметил, что столкнулся с непониманием в соцсетях. По словам Костюшкина, в 2014 и 2017 году ему писали странные комментарии. «Написали, какое я имею право ездить и поддерживать эту тварь… Людей, которые… А было пять тысяч детей и взрослых, и женщин. Я говорю: я не понимаю, о ком вы пишете. Это же люди», — заявил певец. В 2014 году в Донбассе начался вооруженный конфликт, в результате которого ДНР и ЛНР провозгласили о своей независимости от Украины. Конфликт сопровождался обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В феврале 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у России не было шансов решить этот конфликт мирным путем. «Нам не оставили такой возможности», — высказался он.