Наблюдатель из Словакии: референдум в ЛНР — историческое событие

Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова, которая приехала на референдум в Луганск, назвала происходящее историческим событием. Об этом она заявил журналистам.
«Я хотела быть частью этого процесса, потому что это историческое событие. Это войдет в историю и я буду частицей истории. Только в единстве большая сила. Нас пытались рассоединять, особенно славян. Надеюсь, вы покажете остальным славянам пример», — цитирует Блашкову РИА «Новости».
Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение в состав России. Иностранные наблюдатели заявили, что не выявили нарушений в первый день голосования в ДНР, передает телеканал 360.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.
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Наблюдатель из Словакии Любица Блашкова, которая приехала на референдум в Луганск, назвала происходящее историческим событием. Об этом она заявил журналистам. «Я хотела быть частью этого процесса, потому что это историческое событие. Это войдет в историю и я буду частицей истории. Только в единстве большая сила. Нас пытались рассоединять, особенно славян. Надеюсь, вы покажете остальным славянам пример», — цитирует Блашкову РИА «Новости». Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины проходят с 23 по 27 сентября. Жители голосуют за вхождение в состав России. Иностранные наблюдатели заявили, что не выявили нарушений в первый день голосования в ДНР, передает телеканал 360. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.