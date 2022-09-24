Лавров высказался о будущем миропорядка

24 сентября 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Дипломат отметил, что положение дел с безопасностью в мире стремительно деградирует Фото: Владимир Андреев © URA.RU В наши дни решается вопрос о будущем миропорядка. О том, каким он будет, рассудил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым „правилам“, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — отметил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Youtube. По его словам, Россия выбрала второй путь развития. Лавров уверен, что страну поддержат ее союзники и единомышленники. Также министр иностранных дел отметил, что власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. По его мнению, инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа.

В наши дни решается вопрос о будущем миропорядка. О том, каким он будет, рассудил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым „правилам“, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», — отметил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций, транслируемой на Youtube. По его словам, Россия выбрала второй путь развития. Лавров уверен, что страну поддержат ее союзники и единомышленники. Также министр иностранных дел отметил, что власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. По его мнению, инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа.