24 сентября 2022
23 сентября 2022

В Тюмени неизвестные пытались обманом увести детей с детской площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, детская площадка
Двое неизвестных пытались увести маленьких девочек с детской площадки Фото:

В центре Тюмени неизвестные пытались под различными предлогами увести детей с детской площадки. Об этом сообщила мама девочки в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтатке». Инцидент произошел на улице Свердлова.

«В районе улицы Свердлова, 16 на детской площадке мужчина в возрасте предлагал моей дочери семи лет конфетку (без демонстрации конфеты), дочь отказалась и сказала, что сейчас позвонит маме. Мужчина без лишних слов удалился. Сразу за ним к горке, на которой сидела моя дочь, подошла девушка и предложила пойти посмотреть котенка. Котенка в руках у девушки не было», — рассказала тюменка Екатерина Сергеевна.

По словам местной жительницы, неизвестная пыталась дотянуться до маленькой девочки и забрать ее с горки. Также девушка под предлогом посмотреть котенка хотела заманить второго ребенка. «В это время на детскую площадку подошла девочка шести лет, которой указанная девушка тоже предложила пройти и посмотреть котенка. Девочка на предложение согласилась и пошла за девушкой. Моя дочь окрикнула девочку и посоветовала ей никуда не ходить, а идти к ней на горку», — отметила тюменка. Мама одной из девочек обратилась в полицию.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В центре Тюмени неизвестные пытались под различными предлогами увести детей с детской площадки. Об этом сообщила мама девочки в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтатке». Инцидент произошел на улице Свердлова. «В районе улицы Свердлова, 16 на детской площадке мужчина в возрасте предлагал моей дочери семи лет конфетку (без демонстрации конфеты), дочь отказалась и сказала, что сейчас позвонит маме. Мужчина без лишних слов удалился. Сразу за ним к горке, на которой сидела моя дочь, подошла девушка и предложила пойти посмотреть котенка. Котенка в руках у девушки не было», — рассказала тюменка Екатерина Сергеевна. По словам местной жительницы, неизвестная пыталась дотянуться до маленькой девочки и забрать ее с горки. Также девушка под предлогом посмотреть котенка хотела заманить второго ребенка. «В это время на детскую площадку подошла девочка шести лет, которой указанная девушка тоже предложила пройти и посмотреть котенка. Девочка на предложение согласилась и пошла за девушкой. Моя дочь окрикнула девочку и посоветовала ей никуда не ходить, а идти к ней на горку», — отметила тюменка. Мама одной из девочек обратилась в полицию. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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