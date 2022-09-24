В Тюмени неизвестные пытались обманом увести детей с детской площадки

25 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Двое неизвестных пытались увести маленьких девочек с детской площадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени неизвестные пытались под различными предлогами увести детей с детской площадки. Об этом сообщила мама девочки в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтатке». Инцидент произошел на улице Свердлова. «В районе улицы Свердлова, 16 на детской площадке мужчина в возрасте предлагал моей дочери семи лет конфетку (без демонстрации конфеты), дочь отказалась и сказала, что сейчас позвонит маме. Мужчина без лишних слов удалился. Сразу за ним к горке, на которой сидела моя дочь, подошла девушка и предложила пойти посмотреть котенка. Котенка в руках у девушки не было», — рассказала тюменка Екатерина Сергеевна. По словам местной жительницы, неизвестная пыталась дотянуться до маленькой девочки и забрать ее с горки. Также девушка под предлогом посмотреть котенка хотела заманить второго ребенка. «В это время на детскую площадку подошла девочка шести лет, которой указанная девушка тоже предложила пройти и посмотреть котенка. Девочка на предложение согласилась и пошла за девушкой. Моя дочь окрикнула девочку и посоветовала ей никуда не ходить, а идти к ней на горку», — отметила тюменка. Мама одной из девочек обратилась в полицию. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В центре Тюмени неизвестные пытались под различными предлогами увести детей с детской площадки. Об этом сообщила мама девочки в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтатке». Инцидент произошел на улице Свердлова. «В районе улицы Свердлова, 16 на детской площадке мужчина в возрасте предлагал моей дочери семи лет конфетку (без демонстрации конфеты), дочь отказалась и сказала, что сейчас позвонит маме. Мужчина без лишних слов удалился. Сразу за ним к горке, на которой сидела моя дочь, подошла девушка и предложила пойти посмотреть котенка. Котенка в руках у девушки не было», — рассказала тюменка Екатерина Сергеевна. По словам местной жительницы, неизвестная пыталась дотянуться до маленькой девочки и забрать ее с горки. Также девушка под предлогом посмотреть котенка хотела заманить второго ребенка. «В это время на детскую площадку подошла девочка шести лет, которой указанная девушка тоже предложила пройти и посмотреть котенка. Девочка на предложение согласилась и пошла за девушкой. Моя дочь окрикнула девочку и посоветовала ей никуда не ходить, а идти к ней на горку», — отметила тюменка. Мама одной из девочек обратилась в полицию. URA.RU отправило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.