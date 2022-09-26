Лидер «зеленых» обвинил США и НАТО в массовой гибели китов

26 сентября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Корабли ВМС США работают на опасной для морских млекопитающих частоте, заявил Андрей Нагибин Фото: Official U.S. Navy Page public.navy.mil Из-за высокой частоты звуков, которые издают подводные лодки США и НАТО, у побережья Тасмании массово умирают киты. Об этом заявил председатель Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин. «Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов, необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», — сказал Нагибин. Его слова приведены на сайте «зеленых». Как отмечает экологическая партия, два дня назад в Тасмании около 200 китов выбросились на мель и погибли. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. По словам экологов, с момента начала масштабных морских учений США и НАТО «Exercise Talisman Sabre» количество самоубийство среди морских млекопитающих увеличилось в десятки раз.

Из-за высокой частоты звуков, которые издают подводные лодки США и НАТО, у побережья Тасмании массово умирают киты. Об этом заявил председатель Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин. «Нам известно, что новейшие сонары, которыми оборудованы подлодки США и других стран НАТО, генерируют звуки частотой до 140 децибел, которые под водой распространяются на расстояние до 480 км. Данная частота крайне опасна, именно она провоцирует массовые самоубийства морских млекопитающих. Те попросту сходят с ума и выпрыгивают на берег. Чтобы спасти китов, необходимо немедленно запретить использование данных устройств. Иначе американские и натовские ВМС попросту уничтожат всю популяцию», — сказал Нагибин. Его слова приведены на сайте «зеленых». Как отмечает экологическая партия, два дня назад в Тасмании около 200 китов выбросились на мель и погибли. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. По словам экологов, с момента начала масштабных морских учений США и НАТО «Exercise Talisman Sabre» количество самоубийство среди морских млекопитающих увеличилось в десятки раз.