25 сентября 2022
24 сентября 2022

Депутат из ХМАО потратил 20 тысяч на экипировку, готовясь к мобилизации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда для уральских добровольцев в Новороссию. Екатеринбург, ботинки, военная форма, берцы
Депутат из Ханты-Мансийска закупил экипировку, готовясь к мобилизации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин закупил экипировку на общую сумму 20 тысяч рублей, готовясь к мобилизации. Об этом URA.RU рассказал сам Загваздин.

«Теплая одежда сменная, фляжки, два ножа — один большой, другой мультинож. Взял переносные аккумуляторы, очки, столовые принадлежности, балаклаву, щитки для колен и локтей. У каждого свои потребности, но в моем случае вышло порядка 20 тысяч рублей», — сказал Загваздин.

Депутат добавил, что на данный момент не знает, куда направится. Загваздин служил в армии с 2004 по 2006 год, где был водителем-механиком боевой машины пехоты.

Экипировка Загваздина

Ранее URA.RU писало, что Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в своем обращении 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.

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Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин закупил экипировку на общую сумму 20 тысяч рублей, готовясь к мобилизации. Об этом URA.RU рассказал сам Загваздин. «Теплая одежда сменная, фляжки, два ножа — один большой, другой мультинож. Взял переносные аккумуляторы, очки, столовые принадлежности, балаклаву, щитки для колен и локтей. У каждого свои потребности, но в моем случае вышло порядка 20 тысяч рублей», — сказал Загваздин. Депутат добавил, что на данный момент не знает, куда направится. Загваздин служил в армии с 2004 по 2006 год, где был водителем-механиком боевой машины пехоты. Ранее URA.RU писало, что Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в своем обращении 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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