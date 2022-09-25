Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин закупил экипировку на общую сумму 20 тысяч рублей, готовясь к мобилизации. Об этом URA.RU рассказал сам Загваздин.
«Теплая одежда сменная, фляжки, два ножа — один большой, другой мультинож. Взял переносные аккумуляторы, очки, столовые принадлежности, балаклаву, щитки для колен и локтей. У каждого свои потребности, но в моем случае вышло порядка 20 тысяч рублей», — сказал Загваздин.
Депутат добавил, что на данный момент не знает, куда направится. Загваздин служил в армии с 2004 по 2006 год, где был водителем-механиком боевой машины пехоты.
Ранее URA.RU писало, что Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в своем обращении 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.
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