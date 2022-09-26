В Кремле сообщили, когда новые регионы будут приняты в состав РФ

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В Кремле прояснили, как будет проходить процесс включения освобожденных территорий в Россию Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области в случае соответствующих итогов референдумов будут включены в состав России после прохождения установленной процедуры принятия решения в парламенте РФ. Точная дата пока не оглашается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Принятию решения о включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ] будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. [О дате] мы проинформируем своевременно», — отметил Песков.

Референдумы в республиках Донбасса признаны состоявшимися — явка там превысила 70%. В Запорожской и Херсонской областях референдумы также состоялись, в этих регионах явка более 50%.

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Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области в случае соответствующих итогов референдумов будут включены в состав России после прохождения установленной процедуры принятия решения в парламенте РФ. Точная дата пока не оглашается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Принятию решения о включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ] будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. [О дате] мы проинформируем своевременно», — отметил Песков. Референдумы в республиках Донбасса признаны состоявшимися — явка там превысила 70%. В Запорожской и Херсонской областях референдумы также состоялись, в этих регионах явка более 50%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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