В Кремле сообщили, когда новые регионы будут приняты в состав РФ

В Кремле прояснили, как будет проходить процесс включения освобожденных территорий в Россию
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области в случае соответствующих итогов референдумов будут включены в состав России после прохождения установленной процедуры принятия решения в парламенте РФ. Точная дата пока не оглашается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«[Принятию решения о включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ] будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями. [О дате] мы проинформируем своевременно», — отметил Песков.
Референдумы в республиках Донбасса признаны состоявшимися — явка там превысила 70%. В Запорожской и Херсонской областях референдумы также состоялись, в этих регионах явка более 50%.
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