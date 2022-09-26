В четырех районах Курганской области выпал снег. Фото

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Снегопад. Курган, снег, снегопад, скамейка, сугроб, метель, плохая видимость, зима
В Шадринске, Шатрово, Катайске и Белозерке 26 сентября выпал снег Фото:

В Шадринском, Шатровском, Катайском и Белозерском округах Курганской области 26 сентября выпал снег. Соответствующие посты с фотографиями появились в местных группах соцсети «ВКонтакте».

«В деревнях Боровлянка и Ягодная, а также в селе Першино Белозерского округа появились первые сугробы», — говорится в группе информационного сообщества (ИС) «Белозерское». По данным мишкинской районной газеты «Искра» и издания «Звериноголовские вести» снег также выпал в Шадринске и Шатрово. Фотографиями снега также поделился пользователь Павел Храмов, опубликовав их в группе «Типичный Катайск».

Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Курганскую область пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега будут наблюдаться на западе и на северо-западе региона. При этом осадки будут сопровождаться ветром до 14 м/секунду.

В Катайске на еще зеленые деревья выпал снег
деревню Ягодная в Белозерском округе засыпало снегом
О снеге также сообщают в Шадринске и Шатрово
Слой снега выпал в селе Першино Белозерского округа

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В Шадринском, Шатровском, Катайском и Белозерском округах Курганской области 26 сентября выпал снег. Соответствующие посты с фотографиями появились в местных группах соцсети «ВКонтакте». «В деревнях Боровлянка и Ягодная, а также в селе Першино Белозерского округа появились первые сугробы», — говорится в группе информационного сообщества (ИС) «Белозерское». По данным мишкинской районной газеты «Искра» и издания «Звериноголовские вести» снег также выпал в Шадринске и Шатрово. Фотографиями снега также поделился пользователь Павел Храмов, опубликовав их в группе «Типичный Катайск». Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Курганскую область пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега будут наблюдаться на западе и на северо-западе региона. При этом осадки будут сопровождаться ветром до 14 м/секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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