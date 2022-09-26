В Шадринском, Шатровском, Катайском и Белозерском округах Курганской области 26 сентября выпал снег. Соответствующие посты с фотографиями появились в местных группах соцсети «ВКонтакте».
«В деревнях Боровлянка и Ягодная, а также в селе Першино Белозерского округа появились первые сугробы», — говорится в группе информационного сообщества (ИС) «Белозерское». По данным мишкинской районной газеты «Искра» и издания «Звериноголовские вести» снег также выпал в Шадринске и Шатрово. Фотографиями снега также поделился пользователь Павел Храмов, опубликовав их в группе «Типичный Катайск».
Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Курганскую область пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега будут наблюдаться на западе и на северо-западе региона. При этом осадки будут сопровождаться ветром до 14 м/секунду.
В Катайске на еще зеленые деревья выпал снег
Павел Храмов, «Типичный Катайск» соцсети «ВКонтакте»
деревню Ягодная в Белозерском округе засыпало снегом
ИС «Белозерское», соцсеть «ВКонтакте»
О снеге также сообщают в Шадринске и Шатрово
газета «Искра», соцсеть «ВКонтакте»
Слой снега выпал в селе Першино Белозерского округа
ИС «Белозерское», соцсеть «ВКонтакте»
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В Шадринском, Шатровском, Катайском и Белозерском округах Курганской области 26 сентября выпал снег. Соответствующие посты с фотографиями появились в местных группах соцсети «ВКонтакте». «В деревнях Боровлянка и Ягодная, а также в селе Першино Белозерского округа появились первые сугробы», — говорится в группе информационного сообщества (ИС) «Белозерское». По данным мишкинской районной газеты «Искра» и издания «Звериноголовские вести» снег также выпал в Шадринске и Шатрово. Фотографиями снега также поделился пользователь Павел Храмов, опубликовав их в группе «Типичный Катайск». Ранее URA.RU писало, что с 26 сентября в Курганскую область пришло похолодание. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега будут наблюдаться на западе и на северо-западе региона. При этом осадки будут сопровождаться ветром до 14 м/секунду.