Западные наблюдатели признали референдум в Донбассе лучшим решением украинского конфликта

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Выборы-2021. Тюмень, выборы, голосование, выборы 2021
Иностранный наблюдатель назвал референдум в Донбассе высшей формой проявления демократии Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдум является лучшим решением российско-украинского конфликта. Об этом заявил наблюдатель из Франции на референдуме в Луганской народной республике Пьер-Эммануэль Томанн.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это большое историческое событие. Как мы знаем, Донбасс давно уже был частью России, и референдум, то, что сейчас происходит, — это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, — лучшее решение в данном конфликте», — приводит слова Томанна Луганский информационный центр.

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. По состоянию на 25 сентября, явка на референдумах превысила 50%, то есть референдумы признаны состоявшимися.

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Референдум является лучшим решением российско-украинского конфликта. Об этом заявил наблюдатель из Франции на референдуме в Луганской народной республике Пьер-Эммануэль Томанн. «То, что мы сейчас наблюдаем, это большое историческое событие. Как мы знаем, Донбасс давно уже был частью России, и референдум, то, что сейчас происходит, — это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, — лучшее решение в данном конфликте», — приводит слова Томанна Луганский информационный центр. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. По состоянию на 25 сентября, явка на референдумах превысила 50%, то есть референдумы признаны состоявшимися.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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