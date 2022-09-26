Западные наблюдатели признали референдум в Донбассе лучшим решением украинского конфликта

26 сентября 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Иностранный наблюдатель назвал референдум в Донбассе высшей формой проявления демократии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдум является лучшим решением российско-украинского конфликта. Об этом заявил наблюдатель из Франции на референдуме в Луганской народной республике Пьер-Эммануэль Томанн. «То, что мы сейчас наблюдаем, это большое историческое событие. Как мы знаем, Донбасс давно уже был частью России, и референдум, то, что сейчас происходит, — это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, — лучшее решение в данном конфликте», — приводит слова Томанна Луганский информационный центр. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. По состоянию на 25 сентября, явка на референдумах превысила 50%, то есть референдумы признаны состоявшимися.

Референдум является лучшим решением российско-украинского конфликта. Об этом заявил наблюдатель из Франции на референдуме в Луганской народной республике Пьер-Эммануэль Томанн. «То, что мы сейчас наблюдаем, это большое историческое событие. Как мы знаем, Донбасс давно уже был частью России, и референдум, то, что сейчас происходит, — это наивысшая форма демократии. Именно референдум, я считаю, — лучшее решение в данном конфликте», — приводит слова Томанна Луганский информационный центр. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территории Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. По состоянию на 25 сентября, явка на референдумах превысила 50%, то есть референдумы признаны состоявшимися.