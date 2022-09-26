Жительница Мариуполя, которую спасли бойцы Кадырова, проголосовала на референдуме в ХМАО

26 сентября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Беженцы проголосовали за Россию, защитившую их, за мирную жизнь и возвращение домой Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Мариуполя Оксана Гиесова, которую эвакуировали из-под обстрела подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с матерью, проголосовала за вхождение в состав России на референдуме в пункте временного размещения в Нижневартовске. Свою историю она рассказала корреспонденту URA.RU. «Начался очень сильный обстрел 17 марта. Дом стоял возле моря на пригорке и нам пришлось под артиллерийским огнем бежать. Спускались под шквальным огнем с горки, а внизу стояли кадыровцы и ребята из Краснодара. И когда они нас эвакуировали, то речь зашла о том, что нас держали как живой щит. И кроме этой помощи мы никакой не могли дождаться (плачет). Мы бежали всем подъездом, а внизу стояли военные машины, на которых нас вывезли из-под обстрела и накормили (мы долго не ели нормально). Поэтому для меня и моей мамы, это долгожданное событие — проголосовать за присоединение к России. Мы одна страна и хотим мира и стабильной жизни», — сказала Гиесова.



Соседи по дому, с которыми поддерживает связь Оксана, сейчас также временно живут во Владимире, Ярославле и Туле. Так же как и она, все хотят вернуться на родину. Чтобы это был общий дом, за который дружно проголосовали на референдуме. По словам Гиесовой, она навсегда запомнила эту картину спасения, символично теперь ассоциирующуюся с Россией, защитившей их с матерью жизни. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Мариуполя Оксана Гиесова, которую эвакуировали из-под обстрела подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с матерью, проголосовала за вхождение в состав России на референдуме в пункте временного размещения в Нижневартовске. Свою историю она рассказала корреспонденту URA.RU. «Начался очень сильный обстрел 17 марта. Дом стоял возле моря на пригорке и нам пришлось под артиллерийским огнем бежать. Спускались под шквальным огнем с горки, а внизу стояли кадыровцы и ребята из Краснодара. И когда они нас эвакуировали, то речь зашла о том, что нас держали как живой щит. И кроме этой помощи мы никакой не могли дождаться (плачет). Мы бежали всем подъездом, а внизу стояли военные машины, на которых нас вывезли из-под обстрела и накормили (мы долго не ели нормально). Поэтому для меня и моей мамы, это долгожданное событие — проголосовать за присоединение к России. Мы одна страна и хотим мира и стабильной жизни», — сказала Гиесова. Соседи по дому, с которыми поддерживает связь Оксана, сейчас также временно живут во Владимире, Ярославле и Туле. Так же как и она, все хотят вернуться на родину. Чтобы это был общий дом, за который дружно проголосовали на референдуме. По словам Гиесовой, она навсегда запомнила эту картину спасения, символично теперь ассоциирующуюся с Россией, защитившей их с матерью жизни. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.