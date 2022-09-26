Жительница Мариуполя, которую спасли бойцы Кадырова, проголосовала на референдуме в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь сегодня,строительство и восстановление., строители, россия, украина, мариуполь, рабочие, стройка, восстановление, СВО, Освобождённые территории, снос домов
Беженцы проголосовали за Россию, защитившую их, за мирную жизнь и возвращение домой Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жительница Мариуполя Оксана Гиесова, которую эвакуировали из-под обстрела подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с матерью, проголосовала за вхождение в состав России на референдуме в пункте временного размещения в Нижневартовске. Свою историю она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Начался очень сильный обстрел 17 марта. Дом стоял возле моря на пригорке и нам пришлось под артиллерийским огнем бежать. Спускались под шквальным огнем с горки, а внизу стояли кадыровцы и ребята из Краснодара. И когда они нас эвакуировали, то речь зашла о том, что нас держали как живой щит. И кроме этой помощи мы никакой не могли дождаться (плачет). Мы бежали всем подъездом, а внизу стояли военные машины, на которых нас вывезли из-под обстрела и накормили (мы долго не ели нормально). Поэтому для меня и моей мамы, это долгожданное событие — проголосовать за присоединение к России. Мы одна страна и хотим мира и стабильной жизни», — сказала Гиесова.

Соседи по дому, с которыми поддерживает связь Оксана, сейчас также временно живут во Владимире, Ярославле и Туле. Так же как и она, все хотят вернуться на родину. Чтобы это был общий дом, за который дружно проголосовали на референдуме. По словам Гиесовой, она навсегда запомнила эту картину спасения, символично теперь ассоциирующуюся с Россией, защитившей их с матерью жизни.

Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Жительница Мариуполя Оксана Гиесова, которую эвакуировали из-под обстрела подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с матерью, проголосовала за вхождение в состав России на референдуме в пункте временного размещения в Нижневартовске. Свою историю она рассказала корреспонденту URA.RU. «Начался очень сильный обстрел 17 марта. Дом стоял возле моря на пригорке и нам пришлось под артиллерийским огнем бежать. Спускались под шквальным огнем с горки, а внизу стояли кадыровцы и ребята из Краснодара. И когда они нас эвакуировали, то речь зашла о том, что нас держали как живой щит. И кроме этой помощи мы никакой не могли дождаться (плачет). Мы бежали всем подъездом, а внизу стояли военные машины, на которых нас вывезли из-под обстрела и накормили (мы долго не ели нормально). Поэтому для меня и моей мамы, это долгожданное событие — проголосовать за присоединение к России. Мы одна страна и хотим мира и стабильной жизни», — сказала Гиесова. Соседи по дому, с которыми поддерживает связь Оксана, сейчас также временно живут во Владимире, Ярославле и Туле. Так же как и она, все хотят вернуться на родину. Чтобы это был общий дом, за который дружно проголосовали на референдуме. По словам Гиесовой, она навсегда запомнила эту картину спасения, символично теперь ассоциирующуюся с Россией, защитившей их с матерью жизни. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...