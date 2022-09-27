Голосующие на референдуме в Мариуполе захотели «жить мирно, как в СССР»

27 сентября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Жители Мариуполя участвуют в референдуме о вхождении в состав РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Житель Мариуполя заявил, что после проведения референдума в Донбассе надеется жить мирно, «как это было в СССР». Об этом он сказал РИА «Новости». «Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут», — цитирует РИА «Новости» жителя Мариуполя. Он назвал референдум нужным и отметил, что жители Мариуполя «вернутся в семью», из которой их «забрали без согласия». Другой житель города заявил, что поддерживает вхождение республики в состав России. Референдум в Донбассе проходит с 23 по 27 сентября. За четыре дня на референдум пришли 86,89% жителей ДНР, сообщает Life со ссылкой на ЦИК республики. Также за вхождение в состав России голосуют жители Запорожской и Херсонской областей. Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине.

Житель Мариуполя заявил, что после проведения референдума в Донбассе надеется жить мирно, «как это было в СССР». Об этом он сказал РИА «Новости». «Мы надеемся, что после референдума мы будем жить в тихом, мирном государстве. Как и раньше, при Советском Союзе. Так же нас будут все уважать во всем мире и так же относиться будут», — цитирует РИА «Новости» жителя Мариуполя. Он назвал референдум нужным и отметил, что жители Мариуполя «вернутся в семью», из которой их «забрали без согласия». Другой житель города заявил, что поддерживает вхождение республики в состав России. Референдум в Донбассе проходит с 23 по 27 сентября. За четыре дня на референдум пришли 86,89% жителей ДНР, сообщает Life со ссылкой на ЦИК республики. Также за вхождение в состав России голосуют жители Запорожской и Херсонской областей. Российские военные освободили ЛНР, Херсонскую область, часть Запорожья и ДНР в ходе спецоперации на Украине.