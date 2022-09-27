Иностранный военкор развеял западные мифы о референдуме

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© Служба новостей «URA.RU»
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Референдум, 5-ый день голосования на участках. Донецк, референдум
Военкор из Колумбии уверен, что референдумы проходят честно и добровольно Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Военкор из Колумбии Уилльям Парра развеял западные мифы о референдуме, будто люди голосуют не по своей воле. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Я прекрасно понимаю, что люди, которые сюда приходят устали жить в постоянном страхе. Они хотят, чтобы страна восстанавливалась. Они хотят нормальную работу, хотят жить в мире. Поэтому я бы сказал, что это голосование надежды», — рассказал военкор. Он также отметил, что если и идет давление на жителей освобожденных территорий, то только со стороны Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что ЕС планирует включить в новые санкции наблюдателей за референдумами. Причем под санкции может попасть любой человек, вне зависимости от принадлежности к стране. На это уже отреагировал наблюдатель на референдуме из Болгарии и назвал фашизмом возможные санкции ЕС, пишет RT. В свою очередь, в Европе назвали Зеленского самой большой угрозой безопасности в мире, сообщает «Национальная служба новостей».

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Военкор из Колумбии Уилльям Парра развеял западные мифы о референдуме, будто люди голосуют не по своей воле. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прекрасно понимаю, что люди, которые сюда приходят устали жить в постоянном страхе. Они хотят, чтобы страна восстанавливалась. Они хотят нормальную работу, хотят жить в мире. Поэтому я бы сказал, что это голосование надежды», — рассказал военкор. Он также отметил, что если и идет давление на жителей освобожденных территорий, то только со стороны Украины. Ранее URA.RU сообщало, что ЕС планирует включить в новые санкции наблюдателей за референдумами. Причем под санкции может попасть любой человек, вне зависимости от принадлежности к стране. На это уже отреагировал наблюдатель на референдуме из Болгарии и назвал фашизмом возможные санкции ЕС, пишет RT. В свою очередь, в Европе назвали Зеленского самой большой угрозой безопасности в мире, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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