Иностранный военкор развеял западные мифы о референдуме

27 сентября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Военкор из Колумбии уверен, что референдумы проходят честно и добровольно Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Военкор из Колумбии Уилльям Парра развеял западные мифы о референдуме, будто люди голосуют не по своей воле. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прекрасно понимаю, что люди, которые сюда приходят устали жить в постоянном страхе. Они хотят, чтобы страна восстанавливалась. Они хотят нормальную работу, хотят жить в мире. Поэтому я бы сказал, что это голосование надежды», — рассказал военкор. Он также отметил, что если и идет давление на жителей освобожденных территорий, то только со стороны Украины. Ранее URA.RU сообщало, что ЕС планирует включить в новые санкции наблюдателей за референдумами. Причем под санкции может попасть любой человек, вне зависимости от принадлежности к стране. На это уже отреагировал наблюдатель на референдуме из Болгарии и назвал фашизмом возможные санкции ЕС, пишет RT. В свою очередь, в Европе назвали Зеленского самой большой угрозой безопасности в мире, сообщает «Национальная служба новостей».

Военкор из Колумбии Уилльям Парра развеял западные мифы о референдуме, будто люди голосуют не по своей воле. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Я прекрасно понимаю, что люди, которые сюда приходят устали жить в постоянном страхе. Они хотят, чтобы страна восстанавливалась. Они хотят нормальную работу, хотят жить в мире. Поэтому я бы сказал, что это голосование надежды», — рассказал военкор. Он также отметил, что если и идет давление на жителей освобожденных территорий, то только со стороны Украины. Ранее URA.RU сообщало, что ЕС планирует включить в новые санкции наблюдателей за референдумами. Причем под санкции может попасть любой человек, вне зависимости от принадлежности к стране. На это уже отреагировал наблюдатель на референдуме из Болгарии и назвал фашизмом возможные санкции ЕС, пишет RT. В свою очередь, в Европе назвали Зеленского самой большой угрозой безопасности в мире, сообщает «Национальная служба новостей».