27 сентября 2022

Захарова расценила заявление депутата ЕП об РФ как заявление о теракте

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
По словам Марии Захаровой, слова Сикорского о «Северных потоках» можно трактовать как заявление о терактах Фото:
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«Северный поток — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о повреждений ниток «Северного потока» как заявление о теракте. Ранее он поблагодарил власти США за повреждения газопровода.

«Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере [соцсеть Twitter] (заблокирован на территории РФ) поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала Захарова.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Позже стало известно, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва, пишет RT. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США «за подрыв» «Северного потока». Он разместил фото поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок: «Спасибо, США», сообщает МК.RU.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о повреждений ниток «Северного потока» как заявление о теракте. Ранее он поблагодарил власти США за повреждения газопровода. «Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере [соцсеть Twitter] (заблокирован на территории РФ) поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала Захарова. Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Позже стало известно, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва, пишет RT. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США «за подрыв» «Северного потока». Он разместил фото поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок: «Спасибо, США», сообщает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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