Захарова расценила заявление депутата ЕП об РФ как заявление о теракте

28 сентября 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

По словам Марии Захаровой, слова Сикорского о «Северных потоках» можно трактовать как заявление о терактах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о повреждений ниток «Северного потока» как заявление о теракте. Ранее он поблагодарил власти США за повреждения газопровода. «Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере [соцсеть Twitter] (заблокирован на территории РФ) поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала Захарова. Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Позже стало известно, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва, пишет RT. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США «за подрыв» «Северного потока». Он разместил фото поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок: «Спасибо, США», сообщает МК.RU.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила слова экс-главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о повреждений ниток «Северного потока» как заявление о теракте. Ранее он поблагодарил власти США за повреждения газопровода. «Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере [соцсеть Twitter] (заблокирован на территории РФ) поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?», — написала Захарова. Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Позже стало известно, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва, пишет RT. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США «за подрыв» «Северного потока». Он разместил фото поверхности моря с поднимающимся со дна газом и подписал снимок: «Спасибо, США», сообщает МК.RU.