Чернышенко: интернетом пользуется 90% россиян

Интернетом пользуются 130 милилонов
Большинство граждан России пользуются интернетом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии XII Российского форума по управлению интернетом.
«Почти 90% населения России являются пользователями интернета. Это около 130 миллионов россиян. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства», — сказал Чернышенко.
Количество активных пользователей интернета в России стало больше на 24 миллиона человек за последние пять лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». В 2017 году пользовались интернетом чуть более половины россиян старше 15 лет.
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