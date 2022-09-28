Чернышенко: интернетом пользуется 90% россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, интернет, сеть, клавиатура, всемирная сеть, руки, ноутбку, удаленка, заставка, клавиатура компьютера
Интернетом пользуются 130 милилонов Фото:

Большинство граждан России пользуются интернетом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии XII Российского форума по управлению интернетом.

«Почти 90% населения России являются пользователями интернета. Это около 130 миллионов россиян. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства», — сказал Чернышенко.

Количество активных пользователей интернета в России стало больше на 24 миллиона человек за последние пять лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». В 2017 году пользовались интернетом чуть более половины россиян старше 15 лет.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Большинство граждан России пользуются интернетом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии XII Российского форума по управлению интернетом. «Почти 90% населения России являются пользователями интернета. Это около 130 миллионов россиян. Мы продолжаем работать над устранением цифрового неравенства», — сказал Чернышенко. Количество активных пользователей интернета в России стало больше на 24 миллиона человек за последние пять лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». В 2017 году пользовались интернетом чуть более половины россиян старше 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...