Россиянам назвали приоритетную категорию для мобилизации

«Объясняем.рф»: в приоритете для мобилизации уволившиеся со службы по контракту
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Прибытие «Агитационного поезда» Армия Победы - 2017» на вокзал. Челябинск, армия, служба по контракту, вербовка, пункт отбора
В приоритете для мобилизации будут служившие по контракту Фото:
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Мобилизация в России

Граждане РФ, которые уволились в запас после контрактной службы, относятся к приоритетной категории при частичной мобилизации. Такое заявление сделали на портале «Объясняем.рф».

«Могут ли мобилизовать, если недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке», — сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек. Всех мобилизованных приравняют к служащим по контракту в вооруженных силах РФ. В Минобороны РФ заявляли, что призыв в первую очередь коснется отслуживших срочную службу.

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Граждане РФ, которые уволились в запас после контрактной службы, относятся к приоритетной категории при частичной мобилизации. Такое заявление сделали на портале «Объясняем.рф». «Могут ли мобилизовать, если недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке», — сообщается на сайте «Объясняем.рф». Президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек. Всех мобилизованных приравняют к служащим по контракту в вооруженных силах РФ. В Минобороны РФ заявляли, что призыв в первую очередь коснется отслуживших срочную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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