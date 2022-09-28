Россиянам назвали приоритетную категорию для мобилизации

В приоритете для мобилизации будут служившие по контракту
новость из сюжетаМобилизация в России
Граждане РФ, которые уволились в запас после контрактной службы, относятся к приоритетной категории при частичной мобилизации. Такое заявление сделали на портале «Объясняем.рф».
«Могут ли мобилизовать, если недавно уволился в запас после службы по контракту? Да, могут, в приоритетном порядке», — сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек. Всех мобилизованных приравняют к служащим по контракту в вооруженных силах РФ. В Минобороны РФ заявляли, что призыв в первую очередь коснется отслуживших срочную службу.
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