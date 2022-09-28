Курганский депутат ГД Лисовский сообщил о проблеме из-за рекордного урожая пшеницы

Депутат ГД Сергей Лисовский: если затраты на зерно не компенсируют, аграрии могут разориться

29 сентября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

В этом году в РФ могут быть собраны рекордные 150 млн тонн зерна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году в РФ планирую собрать рекордный урожай пшеницы, но из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов на транспортировку вывезти пшеницу на продажу у аграриев не получится — слишком затратно. Такое мнение высказал депутат ГД от Курганской области Сергей Лисовский. «Только в Курганской области рекордный урожай — больше 2 млн тонн, а для внутреннего потребления нужно около 700-800 тыс. Получается, надо вывезти 1,2 — 1,3 млн зерна. И тут возникают проблема: железнодорожные тарифы очень высокие. Похожая ситуация наблюдается повсеместно», — заявил Лисовский в беседе с «Московским комсомольцем». Во многих муниципальных образованиях РФ, считает политик, цены на фуражную пшеницу уже упали ниже себестоимости. Если ничего не изменится и тенденция будет усугубляться, аграрии прекратят работу. По мнению Сергея Лисовского, выделенных Минфином 10 млрд рублей для стабилизации цен на внутреннем рынке недостаточно. «Каждому крестьянину должны дополнительно доплачивать за каждую реализованную тонну зерна две тысячи рублей. Но если выделено 10 млрд, то этого хватит всего на пять млн тонн, а урожай — 150 млн. Этими деньгами проблему не решить», — добавил он. URA.RU писало ранее, что курганские элеваторы готовятся к приему нового урожая зерна, который отправят в Китай. Сейчас спецкомиссия проверяет условия хранения и качество семян. Корреспонденты агентства также сообщали, что местные экспортеры готовят к отправке подсолнечник, лен, горох и гречиху. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году в РФ планирую собрать рекордный урожай пшеницы, но из-за ограниченного экспорта и высоких тарифов на транспортировку вывезти пшеницу на продажу у аграриев не получится — слишком затратно. Такое мнение высказал депутат ГД от Курганской области Сергей Лисовский. «Только в Курганской области рекордный урожай — больше 2 млн тонн, а для внутреннего потребления нужно около 700-800 тыс. Получается, надо вывезти 1,2 — 1,3 млн зерна. И тут возникают проблема: железнодорожные тарифы очень высокие. Похожая ситуация наблюдается повсеместно», — заявил Лисовский в беседе с «Московским комсомольцем». Во многих муниципальных образованиях РФ, считает политик, цены на фуражную пшеницу уже упали ниже себестоимости. Если ничего не изменится и тенденция будет усугубляться, аграрии прекратят работу. По мнению Сергея Лисовского, выделенных Минфином 10 млрд рублей для стабилизации цен на внутреннем рынке недостаточно. «Каждому крестьянину должны дополнительно доплачивать за каждую реализованную тонну зерна две тысячи рублей. Но если выделено 10 млрд, то этого хватит всего на пять млн тонн, а урожай — 150 млн. Этими деньгами проблему не решить», — добавил он. URA.RU писало ранее, что курганские элеваторы готовятся к приему нового урожая зерна, который отправят в Китай. Сейчас спецкомиссия проверяет условия хранения и качество семян. Корреспонденты агентства также сообщали, что местные экспортеры готовят к отправке подсолнечник, лен, горох и гречиху.